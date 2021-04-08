«غزوة التكاتك».. غضب بين مريدي الصوفية بسبب حملة سلفية

حالة من الغضب، أصابت مريدي وأتباع الطرق الصوفية في مصر بعد الحملة التي شنها بعض المنتمين للتيارات السلفية للتحذير من الانضمام للطرق والجماعات الصوفية في مصر، لمخالفتها صحيح الدين ومحاربتها للتوحيد حسبما روج المنتمين التيار السلفي بمحافظة البحيرة، حيث تم الاستعانة بالتكاتك لحث المواطنين ومطالبتهم بضرورة عدم الانضمام للطرق الصوفية بل ومنع أي أنشطة صوفية تقام في محافظات مصر، الأمر الذى أثار حالة الغضب في صفوف أتباع ومريدي الطرق والذين طالبوا شيخ مشايخ الصوفية الدكتور عبدالهادي القصبي بالتدخل العاجل والسريع للقبض على منظمي هذه الحملة وأصحاب التكاتك الذين روجوا لأفكار هذه الحملة.وقالت الطرق الصوفية بالبحيرة على لسان القيادي الصوفي الشيخ زيدان طنجة، إن الوضع أصبح صعباِ جدا والسلفية بدأوا في الترويج لأفكارهم المتشددة من جديد والدليل على ذلك حملة التكاتك أو كما أطلقوا عليها "غزوة التكاتك" لمنع الانضمام للطرق الصوفية، بل وإخراج الفتاوى غير المسئولة التي تقول إن من انضم للطرق الصوفية خرج عن الدين الإسلامي الحنيف وهذا يعتبر فتنة لأن جميع علماء الأزهر الشريف هم من السادة الصوفية وأولهم شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب فكيف يتم تكفير أهل التصوف وتحذير الناس جهاراَ نهاراَ من الانضمام لهم.وطالب "طنجة" المشيخة العامة للطرق الصوفية" بالتحرك العاجل والسريع لإيقاف هذه المهزلة التي تقوم بها السلفية وأتباعها في البحيرة والإسكندرية، لأن هذا الأمر أثار غضب جميع مريدي وأتباع الطرق في جميع أنحاء مصر.في السياق ذاته، قال الدكتور سيد مندور القيادي الصوفي، إن إطلاق السلفيين لحملة تسمى بغزوة التكاتك، أثار غضب ١٥ مليون صوفي في مصر ويجب علي المسئولين محاكمة كل من شارك في هذه الحملة لان الطرق الصوفية هي مؤسسة دينية رسمية مثلها مثل الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، وخروج جماعة أو فئة متطرفة كالسلفية والقيام بهذا الأمر يؤكد أن الفكر المتطرف يعود للشارع المصري من جديد ويجب مواجهته بكل قوة وحزم.