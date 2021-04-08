هَلّ هلاله.. معارض «أهلًا رمضان» بالمحافظات: جودة عالية وأسعار منافسة

مطروح.. قافلة تموينية تجوب القرى للوصول إلى الأهالى

بنى سويف.. تخفيض أسعار السلع بنسب بين 20%و50%

كفرالشيخ.. التمور بـ10 جنيهات.. وحملات لمنع الاحتكار

الإسماعيلية.. إقبال كبير وخصومات هائلة والالتزام بالجودة

الإسكندرية.. 40 شركة تابعة للقطاعين العام والخاص.. وغرفة عمليات لمراقبة الأسواق

الدقهلية.. اللحم بـ70 جنيهًا.. وتيسيرات على الخبز

المنوفية.. معرض دائم بمنطقة المرور القديم فى شبين الكوم

بدأت محافظات الجمهورية افتتاح معارض «أهلًا رمضان» لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك والياميش، وكل المستلزمات الأخرى خلال الشهر الكريم بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة عدد منافذ توزيع السلع فى سلسلة معارض «أهلًا رمضان» إلى ٢١٠٠ معرض لتوزيع السلع الغذائية الأساسية ذات الجودة العالية بكل أنواعها، تلبية لاحتياجات المواطنين، وأن يتم تطبيق نسب تخفيض ملائمة على تلك السلع تماشيًا مع سياسة الدولة بتخفيف العبء على شرائح المواطنين الأكثر احتياجًا.وتضمنت المعارض إقامة شوادر بغرض عرض السلع الغذائية داخلها، مع تطبيق صارم لإجراءات التباعد الاجتماعى وغيرها من التدابير الاحترازية لمواجهة العدوى بفيروس كورونا.وفى السطور التالية، يستعرض مسئولو المحافظات أبرز فعاليات معارض «أهلًا رمضان»، وطبيعة وأنواع وأسعار السلع المعروضة داخلها، وأبرز الإجراءات التى تم اتخاذها لتأمين كل احتياجات المواطنين، وغيرها.أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عن افتتاح معارض «أهلًا رمضان» بالمحافظة لتوفير السلع الأساسية واللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أنه تم خفض أسعار اللحوم الطازجة إلى ١٠٠ جنيه، تيسيرًا على المواطنين خلال شهر رمضان.ولفت إلى إطلاق قافلة تموينية متحركة مكونة من ١٨ سيارة، لكى تجوب القرى والنجوع للوصول إلى جميع أهالى المحافظة، موضحًا أن القافلة تعمل من خلال جدول زمنى للوصول إلى كل منزل فى المحافظة.وقال إن نسب تخفيض السلع الأساسية واللحوم فى القافلة التموينية المتحركة تتراوح بين ٢٠٪ و٣٠٪ وتصل إلى ٤٠٪، مشددًا على أن القافلة مستمرة طوال شهر رمضان، وتجرى دراسة استمرار المعرض فى موسم الصيف السياحى للتيسير على مصطافى وزائرى المحافظة.وذكر المحافظ أن العمل فى المعارض اللوجستية لبيع الخضر والفاكهة مستمر طوال العام وبنسب تخفيض ٣٠٪.افتتحت محافظة بنى سويف معرض «أهلًا رمضان» للسلع الغذائية والاستهلاكية، الذى تقيمه بالتعاون مع الغرفة التجارية ضمن خطة استقبال شهر رمضان المبارك، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية واللحوم التى يزداد عليها الطلب خلال الشهر المبارك بأسعار مخفضة عن الخارج.ويشهد المعرض إقبالًا من قِبل المواطنين لشراء مستلزمات رمضان من السلع الأساسية واللحوم والدواجن والياميش وغيرها من السلع التى يتم بيعها بأسعار مخفضة عن مثيلتها فى الأسواق، ويتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتدابير الوقائية لتفادى الزحام على تلك المعارض ضمن خطة المحافظة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا.وقال الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، إنه يتم افتتاح معرض «أهلًا رمضان» كل عام لتوفير المستلزمات التى يحتاجها كل بيت بأسعار مخفضة عن الخارج بنسبة ٢٠٪ وتصل أحيانًا إلى ٥٠٪، مشيرًا إلى العمل على إقامة معارض داخل جميع مراكز المحافظة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إن المحافظة بدأت بالفعل فى افتتاح معارض «أهلًا رمضان»، وأقامت أول معرض بمدينة كفرالشيخ لتوفير السلع الغذائية للمواطنين، ثم تبع ذلك افتتاح معارض بجميع مدن المحافظة، وبعدد من القرى، وبمنافذ بيع السلع الغذائية، وذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية، مع إقامة «باكيات» للتجار مقابل تخفيض الأسعار للمواطنين.وأضاف أن معارض «أهلًا رمضان» توفر التمور بأسعار تتراوح بين ١٠ جنيهات و٢٠ جنيهًا للكيلو، كما توفر اللحوم بنحو ٨٥ جنيهًا للكيلو، مع نسبة تخفيض على جميع السلع بالمعرض تتراوح بين ٢٠٪ و٣٠٪. وذكر أن جميع المنافذ تبيع كل أنواع المواد الغذائية والتمور وياميش رمضان، بالإضافة إلى اللحوم، مع مراعاة قرب هذه المنافذ من الأهالى، مع توجيه مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى بمتابعة جودة المواد الغذائية، للتأكد من صلاحيتها، حفاظًا على صحة المواطنين.وأشار إلى التكليف باستمرار الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة والمخابز لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمى، مع الإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح، استعدادًا لشهر رمضان المبارك، وذلك لعدم استغلال المواطنين، بالإضافة إلى التأكيد على الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد».كشف أحمد عثمان، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، عن أن فعاليات معرض «أهلًا رمضان ٢٠٢١»، الذى يقام بمركز شباب الشيخ زايد، وتم افتتاحه مؤخرًا تحت إشراف الغرفة، ستستمر لمدة شهر كامل.وقال: «المعرض يقام بالتعاون مع مديرية التموين، التى دشنت حملات للرقابة، وتتفقد المعرض بشكل مستمر للتأكد من جودة المنتجات، والتزام العارضين بالتخفيضات وقوائم الأسعار».وأضاف أن المعرض شهد إقبالًا كبيرًا خلال الأيام الأولى من افتتاحه، والتخفيضات على السلع المعروضة وصلت إلى نسبة ٢٥٪، كما وصل بعض العروض التسويقية لدى عدد من العارضين إلى تخفيضات بنسبة ٥٠٪ على بعض السلع الأساسية، مع الالتزام بالجودة العالية رغم الخصومات.افتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، معرض «أهلًا رمضان» بأرض كوتة بمنطقة الأزاريطة، بمشاركة ٤٠ شركة تابعة للقطاعين العام والخاص، وتقدم خصومات تصل إلى ٣٠٪ على منتجاتها، بالتنسيق بين الغرفة التجارية بالإسكندرية ومديرية التموين والتجارة الداخلية.وقال «الشريف» إن هذا المعرض يسهم فى توفير مختلف السلع الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى السلع الرمضانية، بأسعار مخفضة تناسب الجميع وبجودة عالية، لافتًا إلى زيادة عدد الشركات المشاركة بالمعرض، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة عدد منافذ توزيع السلع فى سلسلة معارض «أهلًا رمضان»، وتوزيع السلع الغذائية الأساسية ذات الجودة العالية بكل أنواعها، تلبية لاحتياجات المواطنين قبل حلول شهر رمضان المعظم.وأكد أنه فى ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جرى تكثيف الاستعدادات والترتيبات بجميع المديريات والجهات المعنية لاستقبال شهر رمضان، والتأكيد على الالتزام بجميع الإجراءات التى أقرها مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن المحافظة والمديريات المعنية تراقب الأسعار بشكل مستمر، وتشدد الرقابة على الأسواق، بالإضافة إلى ضخ كميات كبيرة من السلع الاستهلاكية والاستراتيجية والرمضانية، وتطبيق نسب تخفيض ملائمة على تلك السلع، تماشيًا مع سياسة الدولة بتخفيف العبء عن المواطنين الأكثر احتياجًا.من جهته، قال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، إن معرض «أهلًا رمضان» هذا العام يضم منتجات بأسعار مخفضة، خاصة السلع الغذائية ومنتجات رمضان، إذ يبيع الياميش واللحوم والدواجن والخضر والفاكهة والزيت والأرز والسكر.بدوره، ذكر المحاسب محمد سعدالله، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، أنه تماشيًا مع رؤية الدولة وتوجيهات القيادة السياسية بانتشار معارض «أهلًا رمضان» على مستوى الجمهورية، وبتعليمات من وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، جرت إقامة معرض «أهلًا رمضان» الذى يعد أكبر وأضخم معرض للسلع الرئيسية بالمحافظة، إذ يوفر كميات كبيرة من السلع التى تنتجها الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكذلك القطاع الخاص.وأضاف «سعدالله» أن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال شهر رمضان الكريم، إذ جرى طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية والتموينية والسلع المرتبطة بالشهر الفضيل، بالإضافة إلى السلع الغذائية واللحوم والدواجن، بجودة عالية وأسعار تنافسية تقل عن مثيلتها بالأسواق بنسبة تصل إلى ٣٠٪، وذلك فى منافذ المجمعات الاستهلاكية، وعددها ٢٠٠ منفذ، وتشترك منافذ مشروع «جمعيتى» بـ٥٠ منفذًا، علاوة على ١٤ سوبر ماركت وسلاسل تجارية كبيرة.وأشار إلى أنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية تتبعها غرف عمليات فرعية بالإدارات التموينية الفرعية، لمتابعة الموقف التموينى والأنشطة التموينية المختلفة ولمراقبة الأسواق.أكد المحاسب السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن مديرية التموين أنهت استعداداتها لشهر رمضان الكريم، مشيرًا إلى أن الدولة تضع على عاتقها توفير كل السلع بكميات وفيرة وأسعار مخفضة وجودة عالية للمواطنين فى شهر رمضان.وقال «دايرة» إن هناك ٢٨ سلعة موجودة فى منظومة التموين، وجميعها متوافرة بالكميات الكافية فى مستودعات الشركة العامة، وسيتم صرفها للمواطنين من خلال فروع جمعيتى وبدالى التموين والجمعيات التعاونية الاستهلاكية.وأضاف أن منافذ اللحوم المخفضة منتشرة على مستوى المحافظة، وتوفر اللحوم السودانية المبردة بسعر ٧٠ جنيهًا للكيلو، بالإضافة إلى انتشار منافذ بيع الخضر وسيارات تحيا مصر وسيارات القوات المسلحة التى توفر مختلف السلع بأسعار مخفضة وجودة عالية.وأشار إلى أن هناك استعدادات بالمخابز لتعديل نظام صرف الخبز فى شهر رمضان ليناسب المواطنين فى فترة الصيام.أما بالنسبة إلى معارض «أهلًا رمضان» وبسبب جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية، فتم توفيرها فى السلاسل التجارية المشاركة فى المبادرة وكذا المنافذ التموينية وسيارات تحيا مصر ومشروع جمعيتى.أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، عن افتتاح معارض «أهلًا رمضان» لبيع السلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة طوال شهر رمضان المبارك، وذلك بالخيمة المقامة أمام مسجد سيدى خميس بحى غرب شبين الكوم، فى إطار استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان الكريم وبذل أقصى الجهود لتخفيف ورفع العبء عن المواطنين.وأشار إلى أن معرض «أهلًا رمضان» يضم كل السلع الأساسية والغذائية وبأسعار مخفضة، مثل الزيت والمكرونة والجبن والسكر والأرز والعدس والسمن واللحوم والفراخ والأسماك والياميش والتين والزبيب والبلح وجوز الهند والدقيق والألبان والمنظفات، وجميعها بجودة عالية، وبأسعار مخفضة بنسب تتراوح بين ٢٥٪ و٤٠٪. وكلف المحافظ إدارة التفتيش والمتابعة بالديوان العام بتكثيف حملات الرقابة والمتابعة الدورية للمعرض طوال شهر رمضان، للاطمئنان على جودة المنتجات ومراجعة تاريخ الصلاحية للكشف عن السلع منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات، والحد من التلاعب فى الأسعار والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.كما وجه بإقامة معرض دائم بمنطقة المرور القديم، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ورئاسة حى غرب شبين الكوم، على مساحة ١٢٠٠م٢، على أن تكون بنفس جودة المنتجات المعروضة وبأسعار مخفضة.وأكد محافظ المنوفية أن الهدف من تلك المعارض هو توفير كل السلع الاستهلاكية والرمضانية للمواطنين بأسعار مناسبة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمراعاة الظروف الأسرية والمعيشية للمواطن البسيط، ودعمًا للأسر الأكثر احتياجًا ومكافحة الغلاء.الفيوم.. تشديدات على الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا».. ومراجعة سلامة الأغذيةعقد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، اجتماعًا مع عدد من أعضاء الجهاز التنفيذى، لتشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من الإصابة بفيروس كورونا، والعمل على التوسع فى فتح منافذ بيع السلع الغذائية «أهلًا رمضان» لتوفير متطلبات المواطنين بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان المعظم، وذلك تفعيلًا لقرارات رئيس الوزراء بمجلس المحافظين.وقدّم المحافظ التهنئة لأبناء الفيوم، وشعب مصر عامة، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبات على مصر الغالية بالأمن والسلامة والاستقرار.وشدد على التنسيق بين مجالس المدن ومديرية التموين لتوفير السلع الغذائية بمنافذ بيع «أهلًا رمضان» والعمل على التوسع فيها لتغطى كل مراكز المحافظة مع الالتزام بالتباعد قدر الإمكان، وارتداء الكمامات والحرص على إيصال هذه السلع إلى جميع المناطق النائية والقرى والتوابع.كان «الأنصارى» قد افتتح معرضى بيع السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان الكريم «أهلًا رمضان» بأسعار مخفضة أمام نادى الشبان المسلمين بمدينة الفيوم، اللذين تنظمهما الغرفة التجارية بالتعاون مع مديرية التموين، وحزب مستقبل وطن.وقال إن إقامة مثل هذه المعارض تأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء ومحدودى الدخل، لدورها فى توفير العديد من المتطلبات الغذائية بأسعار أقل عن السوق المحلية.وأشار الأنصارى إلى أنه سيتم التوسع فى إقامة المزيد من المعارض بجميع مراكز المحافظة، وتزويدها بكل المنتجات الغذائية للتسهيل على المواطنين.وشدد على ضرورة وجود مفتشى الصحة والتموين والطب البيطرى بجميع المعارض، لضمان مراقبة عمليات البيع ومراجعة الأسعار، وسلامة الأغذية.