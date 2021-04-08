غريغوريوس الأول.. صاحب فكرة القداسات السابق تقديسها

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن يُنسب إلى غريغوريوس الأول بابا روما خدمة القدسات السابق تقديسها (البرجزماني)، أو القداس المعروف بـ"السابق تقديسه"، الذي يقام في أيام الصوم الكبير ما عدا يومَي السبت والأحد.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن:"يُلقّب القديس غريغوريوس الأول بـ“الذيالوغوس” والتي تعني "المتكلم باللاهوت".وتابع: "وُلد غريغوريوس في مدينة رومية حوالي العام 540 م لعائلة مسيحية تبوأ بعض أفرادها سدة البابوية. بعد إنهاء دراسته العالية صار واليًا لمدينة رومية.وأكمل:"بعد أن توفي والداه ترك وظيفته واعتزل راهبًا بسيطًا في دير أنشأه في قصره وجعل شفيعة القديس أندرواس الرسول.واستطرد:"في عام 590م أختير القديس على السدة الأولى في كنيسة رومية.وأردف:"إهتمَّ غريغوريوس بالخدم الليتورجية اهتمامًا كبيرًا، وأصلح الترتيل الكنسي. كما وضع العديد من المقالات في تفسير الكتاب المقدَّس. وله أيضًا كتاب عن استمرارية الحياة بعد الموت، وفعالية الصلوات في تعزية نفوس الراقدين. كما أنه كتب سيرة القديس البار بنديكتوس. كذلك يُنسب إليه القداس المعروف بـ “السابق تقديسه”.واختتم: "رحل القديس غريغوريوس في 12 مارس عام 604م، بعد أن أقام في الخدمة الأسقفية أربعة عشر عامًا".بدأت كنيسة الروم الأرثوذكس، برئاسة البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الإسكندرية وسائر أفريقيا؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 40 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الصائمون عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.