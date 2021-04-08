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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

المسلسلات المصرية تضىء الشاشات العربية فى رمضان

الخميس 08/أبريل/2021 - 08:58 م
المسلسلات المصرية
المسلسلات المصرية
محمد قدرى
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تعاقدت عدة قنوات عربية على حقوق العرض الخليجية لعدد من المسلسلات المصرية لعرضها خلال الموسم الدرامى الرمضانى، كعادتها فى كل عام.
وتعرض شبكة تليفزيون أبوظبى، خلال شهر رمضان الكريم، مجموعة من المسلسلات المصرية من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، هى مسلسلات «الاختيار ٢» بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكى، و«هجمة مرتدة» بطولة أحمد عز وهند صبرى، و«النمر» بطولة محمد إمام وهنا الزاهد ونرمين الفقى. فيما تعرض قنوات دبى مسلسلات «حرب أهلية» بطولة يسرا وباسل خياط، و«ضد الكسر» بطولة نيللى كريم ومحمد فراج، و«لعبة نيوتن» لمنى زكى ومحمد ممدوح.
كما تعرض قنوات «MBC» مجموعة كبيرة من المسلسلات المصرية من إنتاج شركة «سينرجى»، وعلى رأسها مسلسل «موسى» من بطولة محمد رمضان وسمية الخشاب، و«نسل الأغراب» من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة، كما تعرض منصة شاهد على حيزها الخليجى ٦ مسلسلات مصرية.
أما على القنوات المشفرة فتعرض شبكة «ألفا» مسلسلات «نسل الأغراب» و«لعبة نيوتن» و«القاهرة كابول» بطولة النجم طارق لطفى، فيما تعرض قنوات «ART» المشفرة مسلسلات «نجيب زاهى زركش» بطولة النجم يحيى الفخرانى، و«الاختيار٢» و«اللى مالوش كبير» للنجمة ياسمين عبدالعزيز، و«هجمة مرتدة» و«موسى»، كما تعرض قنوات «OSN» المشفرة مسلسلى «وكل ما نفترق» لريهام حجاج و«لعبة نيوتن».

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