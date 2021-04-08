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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مؤتمر حقوق الإنسان.. برلماني: مصر سبقت كورونا بمبادرات الحق في الصحة

الخميس 08/أبريل/2021 - 08:29 م
محمد عبد العزيز وكيل
محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
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قال محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مصر تنظر لمفهوم حقوق الإنسان بنظرة شاملة، ومصر تطبق حقوق الإنسان من خلال ضمانة توفير الحق في الحياة من خلال مكافحة الإرهاب وتوفير الحياة الكريمة وتوفير الحق في الصحة والتعليم.

جاء ذلك تعليقا على فعاليات "مؤتمر حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة"، والذى ينظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بقيادة الدكتور خالد عكاشة.

وتابع "عبدالعزيز":" مصر لديها مبادرة (100 مليون صحة) وحملات الكشف عن الإمراض المزمنة والكشف المبكر عن سرطان الثدي للسيدات ومقاومة أمراض الأطفال، ومع مرور العالم بجائحة كورونا مصر تصدت لـ الجائحة بناء على النجاحات المصرية في المبادرات الصحية الرئاسية".

وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن مصر لها إسهام واضح في التعامل مع جائحة كورونا مع أخذ حقوق الإنسان في الاعتبار، ومصر سبقت الجائحة بمبادرات الحق في الصحة والحفاظ على حقوق الإنسان.

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