مؤتمر حقوق الإنسان.. برلماني: مصر سبقت كورونا بمبادرات الحق في الصحة

قال محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مصر تنظر لمفهوم حقوق الإنسان بنظرة شاملة، ومصر تطبق حقوق الإنسان من خلال ضمانة توفير الحق في الحياة من خلال مكافحة الإرهاب وتوفير الحياة الكريمة وتوفير الحق في الصحة والتعليم.جاء ذلك تعليقا على فعاليات "مؤتمر حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة"، والذى ينظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بقيادة الدكتور خالد عكاشة.وتابع "عبدالعزيز":" مصر لديها مبادرة (100 مليون صحة) وحملات الكشف عن الإمراض المزمنة والكشف المبكر عن سرطان الثدي للسيدات ومقاومة أمراض الأطفال، ومع مرور العالم بجائحة كورونا مصر تصدت لـ الجائحة بناء على النجاحات المصرية في المبادرات الصحية الرئاسية".وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن مصر لها إسهام واضح في التعامل مع جائحة كورونا مع أخذ حقوق الإنسان في الاعتبار، ومصر سبقت الجائحة بمبادرات الحق في الصحة والحفاظ على حقوق الإنسان.