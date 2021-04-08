رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

إجمالي استثمارات حياة كريمة في المشروعات التنموية (إنفوجراف)

الخميس 08/أبريل/2021 - 08:24 م
جريدة الدستور
سمر محمدين
طباعة
وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2019 بإطلاق المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة التي تستهدف رفع مستوى معيشة المواطنين من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم، فضلًا عن توصيل الخدمات والمرافق.

وأعلنت وزارة التنمية المحلية أنه خلال العام المالي 20192020، نفذت حياة كريمة مشروعات في 11 محافظة مختلفة بإجمالي 143 مناطق ريفية، من بينهم 126 مناطق ريفية في محافظات الصعيد.

"الدستور" ترصد في السطور التالية أبرز المشروعات التي نفذتها حياة كريمة بحسب الأرقام التي أعلنتها الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية.

بلغ إجمالي المشروعات التي نفذتها حياة كريمة نحو 628 مشروع من الخطة الاستثمارية، فضلا عن أكثر من 50 ألف تدخل من تدخلات الحماية والرعاية الاجتماعية بالقرى المستهدفة.

تضمنت المشروعات التنموية، لاسيما البنية التحتية تغطية 47 قرية بخدمات الصرف الصحي باستثمارات أكثر من مليار جنيه، وزيادة معدل التغطية بخدمات مياه الشرب من 86% الي 94% ومضاعفة كمية المياه المنتجة بالقرى المستهدفة من 74 الف م3يوم الي 141 م3يوم بإجمالي استثمارات تبلغ 128 مليون جنيه.

وفيما يخص قطاع الكهرباء وصل عدد المشروعات إلى 125 مشروعًا في الكهرباء والإنارة العامة بواقع 240 مليون جنيه، فيما نُفذت مشروعات رصف 188 كيلو طرق باستثمارات حوالي 319 مليون جنيه.

واستهدفت حياة كريمة تنفيذ مشروعات تنموية مختلفة إذ تم إنشاء 1100 فصل تعليمي جديد يستوعب ما يقرب من 44 الف تلميذ، وقد تم عمل تطوير شامل لـ51 وحدة صحية باستثمارات 457 مليون جنيه فيما تم تقديم الخدمات الصحية المجانية لنحو 117 الف مستفيد، وتطوير 22 مركز شباب باستثمارات 38 مليون جنيه.

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 4-8-2021

إرساء للعدالة.. قاضى أسوان: «رن هاتفه فأصدر حكمًا على نفسه»

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 8-4-2021

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل


الصور

image description

ننشر حركة تداول السفن بميناء دمياط اليوم

image description

مستشفى هيئة قناة السويس تستعد للانضمام لمنظومة التأمين الصحي

image description

إزالة 320 حالة تعد على نهر النيل في دمياط (صور)

image description

جامعة أسيوط: الدولة الجديدة داعمة للشباب المبدع بمختلف المجالات

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالمحمودية

الأكثر قراءة

أمريكا تعلن رفضها أى إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة

إرساء للعدالة.. قاضى أسوان: «رن هاتفه فأصدر حكمًا على نفسه»

أتربة عالقة وتحذير من الأرصاد.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

عطل فني يضرب فيسبوك في مصر

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

قالوا علينا «دهابة».. «الدستور» تخترق عالم التنقيب عن الذهب في الصعيد (فيديو)

منوعات

علماء أمريكيون يطورون اختبارًا لتشخيص الاكتئاب ثنائي القطب

الأمير وليام يستعد لمنح أخيه هاري فرصة أخيرة لإثبات ولائه لعائلته

حجز مواعيد الكشف الطبى لطالبى الحصول على سيارة معفاه من الجمارك

إسبانيا تتراجع عن فرض وضع الكمامة على الشاطئ

أيام زمان

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

«تدخلت المحكمة لحل أزمة المايو».. مأساة البدايات الفنية لـ شادية

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
مصر وإثيوبيا.. نظرة إلى التاريخ «1-2»
مدحت بشاى
من وحى موكب الحضارة
أحمد بهاء الدين شعبان
النيل.. قراءة فى كتاب مُهم «1»
جلال حمام
التاريخ والحاضر يلتقيان على أرض المحروسة
المزيد

الثقافة

أمسية شعرية يحييها أمين حداد بمكتبة مصر الجديدة.. الليلة

«امرأة تزني مع كبش».. الحقيقة وراء خرافة عبادة المصريين القدماء للحيوانات

«هذه حكايته مع الصحافة».. سعيد شيمي يحكي أسرار سامي السلاموني

«حنين مبعثر» و«دياسبورا».. جديد دار عناوين بوكس للنشر