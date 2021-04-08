إجمالي استثمارات حياة كريمة في المشروعات التنموية (إنفوجراف)

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2019 بإطلاق المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة التي تستهدف رفع مستوى معيشة المواطنين من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم، فضلًا عن توصيل الخدمات والمرافق.وأعلنت وزارة التنمية المحلية أنه خلال العام المالي 20192020، نفذت حياة كريمة مشروعات في 11 محافظة مختلفة بإجمالي 143 مناطق ريفية، من بينهم 126 مناطق ريفية في محافظات الصعيد."الدستور" ترصد في السطور التالية أبرز المشروعات التي نفذتها حياة كريمة بحسب الأرقام التي أعلنتها الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية.بلغ إجمالي المشروعات التي نفذتها حياة كريمة نحو 628 مشروع من الخطة الاستثمارية، فضلا عن أكثر من 50 ألف تدخل من تدخلات الحماية والرعاية الاجتماعية بالقرى المستهدفة.تضمنت المشروعات التنموية، لاسيما البنية التحتية تغطية 47 قرية بخدمات الصرف الصحي باستثمارات أكثر من مليار جنيه، وزيادة معدل التغطية بخدمات مياه الشرب من 86% الي 94% ومضاعفة كمية المياه المنتجة بالقرى المستهدفة من 74 الف م3يوم الي 141 م3يوم بإجمالي استثمارات تبلغ 128 مليون جنيه.وفيما يخص قطاع الكهرباء وصل عدد المشروعات إلى 125 مشروعًا في الكهرباء والإنارة العامة بواقع 240 مليون جنيه، فيما نُفذت مشروعات رصف 188 كيلو طرق باستثمارات حوالي 319 مليون جنيه.واستهدفت حياة كريمة تنفيذ مشروعات تنموية مختلفة إذ تم إنشاء 1100 فصل تعليمي جديد يستوعب ما يقرب من 44 الف تلميذ، وقد تم عمل تطوير شامل لـ51 وحدة صحية باستثمارات 457 مليون جنيه فيما تم تقديم الخدمات الصحية المجانية لنحو 117 الف مستفيد، وتطوير 22 مركز شباب باستثمارات 38 مليون جنيه.