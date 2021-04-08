عقب أعمال عنف.. رئيسا وزراء بريطانيا وأيرلندا يحضان على الهدوء

حض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيره الأيرلندي مايكل مارتن بعد محادثات بينهما الخميس على التزام "الهدوء" في أيرلندا الشمالية عقب أعمال العنف التي شهدتها المقاطعة البريطانية ودامت لأيام.وقال بيان صادر عن مكتب مارتن إن الزعيمين تناولا "بعد ظهر اليوم التطورات المقلقة في ايرلندا الشمالية"، وأكدا أن "أعمال العنف غير مقبولة" و"دعوا الى التزام الهدوء".وأضاف البيان أن إحراز تقدم يكون "من خلال الحوار وعمل مؤسسات اتفاقية الجمعة العظيمة، كما اتفقا على ان تبقي الحكومتان على تواصلهما".وكان قادة إيرلندا الشمالية قد أصدروا في وقت سابق بيانا مشتركا نددوا فيه بأعمال الشغب التي استمرت لأيام وتسبب بها مناصرو بريطانيا في المقاطعة، مشيرين الى احتمال تورط متطوعين عسكريين.يذكر أن هذه أسوأ اضطرابات تشهدها بلفاست في السنوات الأخيرة، وقد جاءت وسط حالة من الاضطراب الاقتصادي تبع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اضافة الى التوترات القائمة بين الوحدويين الموالين للمملكة المتحدة والقوميين المؤيدين لايرلندا.وقطع المجلس التشريعي المفوض عطلة عيد الفصح لاقرار قانون طارئ يدين أعمال الشغب.