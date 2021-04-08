محافظ أسوان يوجه بتوفير كافة الإمكانيات لإنجاحها (صور)

بدأت مديرية الطب البيطرى بأسوان في تنفيذ الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضى الجلد العقدي في الأبقار وجدري الأغنام على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وتستمر حتى نهاية أبريل الجاري.ووجه اللواء أشرف عطية محافظة أسوان رؤساء المراكز والمدن بتوفير كافة الإمكانيات لدعم حملة التحصين بجميع القرى من خلال لجان ثابتة ومتحركة مع متابعة غرفة عمليات المحافظة ذلك.من جانبه، أوضح مدير عام الطب البيطري بأسوان، بأن الهيئة العامة للخدمات البيطرية وفرت مسلتزمات الحملة القومية من لقاحات وسرنجات وأدوات حماية شخصية للقائمين بالتحصين ووقود وخلافه، مشيرًا إلى أن توقيت حملة التحصين يأتي قبل فترة انتشار المرض في الصيف لتكوين مناعات عالية ضد تلك الأمراض.وناشد مدير الطب البيطري المزارعين والمربين بالمشاركة بتقديم الحيوانات المطلوب تحصينها لمساعدة الأطباء البيطريين على أداء واجبهم.