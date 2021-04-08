«أمازون» تضيف دعم البث بدقة «720 بي» لمنصة الألعاب السحابية «لونا»

أضافت شركة "أمازون" الأمريكية، عملاق خدمات التجارة الإلكترونية، دعم البث بدقة عرض "720 بي" لمنصة الألعاب السحابية "لونا" في خطوة تستهدف تحسين جودة واستقرار البث على المنصة؛ لاسيما في حالات اتصالات الإنترنت البطيئة.وتدعم المنصة حاليا البث فقط بدقة عرض "1080 بي"، وتعتزم دعم دقة عرض الفائقة "4 كيه" في المستقبل.وقالت الشركة إن مستخدمي خدمة بث الألعاب السحابية "لونا" سيتمكنون من بث الألعاب بدقة عرض "720 بي"، في خطوة تستهدف تحسين جودة واستقرار البث على المنصة؛ لاسيما في حالات اتصالات الإنترنت البطيئة.وأشارت إلى أن القدرة على البث بدقة عرض منخفضة لتتماشى مع سرعات الإنترنت البطيئة ومتطلبات النطاق الترددي المنخفضة، كانت أحد أكثر الخواص طلبا، موضحة أنه سيتم تفعيل خيار البث بدقة العرض "720 بي" الجديد، والاستفادة من النطاق الترددي المنخفض ومعدل استخدام البيانات القليل.