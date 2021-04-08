العثور على سائق مطعون بالأراضي الزراعية في البحيرة

تكثف مديرية أمن البحيرة جهودها لكشف غموض العثور على سائق به طعنات نافذة بالبطن إثر تعدي آخرين عليه وسرقة السيارة قيادته بكفر الدوار بمحافظة البحيرة.تلقى مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على شخص به طعنات نافذة ملقي بجوار الأراضي الزراعية بطريق فرعي بعزبة البحيرة التابعة لقرية الكنايس بدائرة المركز.وعلى الفور انتقل ضباط المباحث الجنائية وتبين العثور على سمسم نصر علي، 27 سنة سائق، ومقيم منطقة الوكيل ومصاب بجروح وطعنات نافذة، ولا يمكن استجوابه.وبالتحري تبين أنه يعمل سائق على سيارة ميكروباص صغير «تونايه» تحمل رقم (ق ق أ. 721) واستدرجه بعض الأشخاص بدعوى توصيلهما للعزبة وتعدوا عليه وسرقوا السيارة وفروا هاربين.وتم نقل المصاب بسيارة إسعاف للمستشفى العام وتم تحويله لقسم العناية المركزة بالمستشفى الجامعي بالإسكندرية، وتواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها حول الواقعة لكشف ملابستها وضبط مرتكبيها وجارٍ تحرير المحضر اللازم.