‏المغرب: 4.5 مليون شخص تلقوا لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن أن 4 ملايين و433 ألفا و939 شخصا تلقوا لقاح ضد فيروس كورونا المستجد حتى اليوم.وأفاد بيان للصحة المغربية بأن 23 ألفا و916 شخصا تلقوا اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تلقى 3 ملايين و840 ألفا و569 شخصا، الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس.وكان المغرب قد تسلم 8.5 مليون جرعة من اللقاح ضد الفيروس، منها 7 ملايين جرعة من لقاح "أسترازينيكا" المصنع فى الهند، و1.5 مليون جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني.