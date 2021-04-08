خالد عكاشة: ندعو المجتمع المدني لتعزيز الزخم الإيجابي لقضية حقوق الإنسان

وأضاف: "ندعو مؤسسات المجتمع المدني لتدشين شراكة دائمة لتعزيز الزخم الإيجابي لقضية حقوق الإنسان".

قال الدكتور خالد عكاشة، مدير عام المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مفهوم حقوق الإنسان يمتد فى أعماق التاريخ الإنسانى، مشيرا إلى أنه سبق ووقعت أحداث مهمة مثلت تحولا تاريخيا للإنسان، كما تشهد البشرية الآن تحديا جديدا غير مسبوق.جاء ذلك في البيان الختامي لمؤتمر "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة"، الذي ينظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.وأشاد عكاشة بالدور الإيجابي للجنة العفو الرئاسي، ودعا لإعادة تنشيط دور هذه اللجنة.