«صوفية اليمن» تنظم مجلس قراءة السيرة النبوية ومحاضرة إرشادات السلوك

نظمت الطرق الصوفية بدولة اليمن، اليوم الخميس مجلس قراءة السيرة النبوية المطهرة ومحاضرة إرشادات السلوك بحضور حشد من مريديها وأتباعها من منطقة حضرموت وغيرها من المناطق الأخرى، ويأتي ذلك بالتزامن مع احتفالات شهر شعبان المبارك وقرب قدوم شهر رمضان حيث اعتادت صوفية اليمن على تنظيم مثل هذه الفاعليات كل عام.ونظمت الفاعليات بحضور، العلامة الحبيب عمر بن حفيظ شيخ طريقة آل باعلوي اليمنية، وعدد من كبار رجالات التصوف ومريدي الطرق حيث تقام الاحتفالات والفعاليات بشكل مستمر طوال العام في رواق آل باعلوي باليمن، وتقام مجالس الذكر وقراءة القرآن والتسابيح بحضور بن حفيظ وآل السقاف وآل الجفري.