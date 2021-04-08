ريهام حجاج تنتهي من تصوير «وكل ما نفترق» خلال أيام

تواصل الفنانة ريهام حجاج تصوير مشاهد مسلسلها الجديد "كل ما نفترق" على قدم وساق، الذي تخوض به الماراثون الرمضاني المقبل.وأكد مصدر داخل فريق العمل، لـ"الدستور"، أن أسرة المسلسل وضعت خطة لإنهاء كافة مشاهد العمل قبل حلول الشهر الكريم وهو ما يسعى له المخرج كريم العدل الذي تتبقى له مشاهد قليلة ليرفع بعدها شعار فركش خلال أيام قليلة، ويتفرغ بعد ذلك لمونتاج باقي حلقات العمل بعدما انتهى من مونتاج لحلقات الأولى وتسليمها للقناة العارضة خلال الشهر الكريم.مسلسل "وكل ما نفترق" قصة محمد أمين راضي، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبدالمجيد، وإخراج كريم العدل، وهو بطولة عمرو عبدالجليل ورانيا يوسف وأحمد فهمى ومحمد الشرنوبي وآيتن عامر وسيد رجب، وآخرين.