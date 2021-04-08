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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير السياحة يشارك في تكريم الجهات المشاركة في حفل المومياوات

الخميس 08/أبريل/2021 - 07:47 م
الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني
رامى حسين
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شهد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الخميس، حفل تكريم جهات الدولة التي شاركت في موكب المومياوات الملكية الذي أُقيم السبت الماضي، وكذلك الشركة المنظمة للحدث، وذلك بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

كما كرم الوزير أعضاء لجنة سيناريو العرض المتحفي، إضافة إلى تكريم اسم بيشوى نادى أحد المرممين بالمتحف والذي وافته المنية في حادث إرهابي في طنطا عام 2017، وتم إطلاق اسمه على معمل كربون 14 بالمتحف.

واستهل العناني، كلمته بتوجيه الشكر والتقدير لجهات الدولة والوزارات والجامعات والقطاع الخاص المشاركين في تنظيم الحدث على الجهد الذي بذلوه منذ بداية فكرة نقل المومياوات الملكية، والاخلاص والتفاني في العمل على مدار السنتين الماضتين والعمل تحت هدف واحد وهو إظهار هذا الحدث بهذه الصورة المشرفة التي جعلت من مصر محط أنظار العالم، وجعلت كل مصري يفتخر بانتمائه لهذه الدولة ولهذه الحضارة العريقة، إضافة إلى إبراز جهود وانجازات الدولة وهيبتها على طول خط سير الموكب لتسير المومياوات الملكية في موكب جنائزي مهيب، يحترم الملوك والملكات وتاريخهم وحضارتهم.

في سياق متصل، قام الوزير بلقاء الآثارين والمرممين والعاملين بالمتحف القومي للحضارة المصرية لتكريمهم وتقديم الشكر لهم جميعًا على جهودهم التي بذلوها، مؤكدًا دور كل فرد منهم في إنجاح موكب المومياوات الملكية حيث كان لكل منهم فكرة ساعدت علي إخراج الحدث بهذا الشكل المنظم والدقيق منذ الخطوات الأولى بدءًا من ترميم وتغليف ونقل المومياوات بشكل علمي ودقيق واستخدام أحدث الوسائل العلمية، وتجهيزات عربات نقل المومياوات، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الأثر، فضلًا عن اختيار كافة تفاصيل الحفل بشكل دقيق من أزياء وعروض فنية وموسيقية والأغاني المختارة، ومراجعة المحتوى الأثري بدقة، وربط ذلك كله بالهوية المصرية.

أشار الوزير الى أنه استقبل العديد من الرسائل من أبرز الشخصيات العالمية والدولية والمسئولين من كافة دول العالم والتي حملت جميعها كلمات الاعتزاز والفخر بالحضارة المصرية وعظمتها وبما تقدمه الدولة المصرية من جهود عظيمة.

على هامش التكريم، اجتمع العناني مع أعضاء الشركة المنظمة لحدث موكب المومياوات الملكية لمناقشة تنفيذ عدد من الفاعليات خلال الفترة المقبلة.

من المقرر أن يقوم وزير السياحة والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أوائل الأسبوع القادم، بتكريم جميع الفنانين الذين شاركوا في هذا الحدث الجلل في احتفالية تُقام بدار الأوبرا، تقديرًا لتميزهم وحرصهم على الظهور بصورة تليق بمكانة مصر أمام العالم وتقديم صورة مشرقة لقوى مصر الناعمة حيث أثبتوا تفرد الإبداع المعاصر والذي أتى استكمالًا للإبهار العالمي الذي صنعته أقدم حضارة في التاريخ.

وأكدوا من خلال تعانق وتمازج الحضارة مع الفنون قدرة الانسان المصري على التفوق والتميز ليتواصل حوار الحضارات على أرض الكنانة بالثقافة والفنون والموسيقي التي تعد لغة خاطبنا بها كل شعوب الارض.

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