الداخلية تكشف تفاصيل تحرش عامل بطفلة بالزاوية الحمراء

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تداول مقطع فيديو متضمنًا قيام مجموعة من الأهالي بالإمساك بأحد الأشخاص عقب قيامه بالتحرش بطفلة حال تواجدها في مدخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة.بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد المجنى عليها وتبين أنها طفلة 9 سنوات، مقيمة بدائرة القسم، وبالفحص تبين أنه أثناء سير المجنى عليها بمنطقة سكنها فوجئت باستدراج أحد الأشخاص إلى مدخل أحد العقارات بذات المنطقة، وأثناء قيامه بمحاولة التعدي عليها قامت بالصياح والاستغاثة بالمارة وتمكن الأهالي من ضبطه، وباستدعاء والدة المجنى عليها قررت بعدم رغبتها فى اتخاذ ثمة إجراء قانوني ضد المشكو فى حقه فقام الأهالي بإطلاق سراحه.بتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاملا - مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق).عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وباستدعاء والدة المجنى عليها تعرفت على المتهم وتهمته بارتكاب الواقعة، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية.