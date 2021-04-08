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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب: 635 إصابة جديدة بكورونا

الخميس 08/أبريل/2021 - 08:18 م
المغرب كورونا
المغرب كورونا
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أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، تسجيل 635 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 500 ألف و323 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التى جرت، عقب إجراء 13757 فحصا، بلغ 5 ملايين و565 ألفا و254 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس من العام الماضي.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 8 آلاف و873 حالة وفاة، كما تم تسجيل 564 حالة شفاء إضافية؛ ليبلغ إجمالي التعافي 486 ألفا و913 حالة.

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