«صحة بورسعيد» تدشن غرفة عمليات لرصد تقديم الخدمات الطبية للمواطنين

قال الدكتور أحمد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، إن الموجة الثالثة من كورونا في مصر تتزامن مع شهر رمضان ويجب الحذر من التجمعات والزيارات العائلية.وكشف وكيل وزارة الصحة في تصريحات لـ«الدستور» أن هناك غرفة عمليات مشتركة بين هيئة التأمين الصحي الشامل وديوان محافظة بورسعيد وهيئة الرعاية الصحية منعقدة على مدار الساعة بمقر المديرية وعلى تواصل دائم بمستشفيات المحافظة الثمانية التابعين لمنظومة التأمين الصحي الشامل إضافة لمستشفى الصدر والحميات، لمتابعة ورصد سير العمل وتقديم الخدمة الطبية لكافة المترددين عليها من المواطنين.وأشار «أبو هاشم» إلى أن الموجة الثالثة من كورونا في مصر هي سيناريو سيئ يتوجب الحذر منه، ويجب الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية.وناشد المواطنين في حال الإصابة بكورونا الذهاب إلى أقرب مستشفى وطلب الرعاية؛ لإمكانية تخفيف الأعراض من قبل الأطقم الطبية التي اكتسبت خبرة كبيرة منذ الموجة الأولى للفيروس.