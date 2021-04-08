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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

جامعة الأزهر تصدق على قرار تنظيم العمل خلال رمضان

الخميس 08/أبريل/2021 - 07:38 م
محمد المحرصاوي
محمد المحرصاوي
إسلام أبوالمجد
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صدق الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، على قرار بتنظيم سير العمل على مدار شهر رمضان المبارك وتضمن القرار تقديم التهنئة بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعلى جمهورية مصر العربية وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات، وأوضح القرار أنه التزامًا بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وللصالح العام، وسعيًا لتحقيق جوانب الرسالة التعليمية خلال الشهر الكريم تقرر تطبيق الآتي:

- تلتزم الكليات والمعاهد بتخفيض قوة العمل حسب ظروف كل كلية وما تقتضيه مصلحة العمل بها، وتقليل وقت الاجتماعات، وأعداد الحضور بما يضمن حسن سير العمل.
- تقليص زمن المحاضرة ليصبح 40 دقيقة، وتطبيق نظام التعليم الهجين، وذلك بتقليص أوقات التدريس وجهًا لوجه، سواء للمحاضرات أو الدروس العملية، مع التعويض بزيادة ساعات التدريس الإلكترونية عن بُعد؛ رغبة في تقليل الكثافة الطلابية.
- التأكيد على التعقيم المستمر لجميع مباني الجامعة والمدن الجامعية.
- أن تبدأ مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك بداية من الساعة التاسعة صباحًا.
- بالنسبة إلى الكليات التي تعمل ستة أيام ينتهى العمل بها الساعة الواحدة بعد الظهر.
- أما الكليات التي تعمل خمسة أيام فينتهي العمل بها الساعة الثانية بعد الظهر.
- يستثنى من ذلك الوظائف والوحدات ذات الطبيعة الخاصة وقطاع المستشفيات.
- تسرى جميع الضوابط المشار إليها على الأمانة العامة بالقاهرة والفروع.
- وعلى جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه طوال شهر رمضان المبارك.
جامعة الأزهر تصدق على قرار تنظيم العمل خلال رمضان
جامعة الأزهر تصدق على قرار تنظيم العمل خلال رمضان

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