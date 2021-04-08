خالد بن سلمان يؤكد دعم السعودية لكل جهود إنهاء الأزمة اليمنية

التقيت أخي رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اليمنية @DrMaeenSaeed، بحثنا تعاوننا المشترك لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في اليمن، ومبادرات المملكة التنموية وانعكاسها الايجابي على معيشة الشعب اليمني العزيز. pic.twitter.com/Jm21x2ow7S — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) April 8, 2021

التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع السعودي، اليوم الخميس، رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، مشيرا إلى أنه بحث معه التعاون المشترك لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في اليمن، ومبادرات المملكة التنموية وانعكاسها الإيجابي على معيشة الشعب اليمني.وشدد الأمير خالد بن سلمان في تصريح عبر حسابه على موقع تويتر، مساء اليوم، على أن المملكة مستمرة في دعم الحكومة والشعب اليمني في كل الجوانب.وأكد نائب وزير الدفاع السعودي دعم المملكة لكل الجهود لإنهاء الأزمة اليمنية وإيقاف إطلاق النار لمعالجة الوضع الإنساني والتوصل لحل سياسي شامل بين الأطراف اليمنية لتحقيق السلام والتنمية والازدهار لليمن وشعبه الشقيق.