اليونان: تسجيل 3228 إصابة جديدة بكورونا
الخميس 08/أبريل/2021 - 07:55 م
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أعلنت السلطات الصحية في اليونان، اليوم الخميس، تسجيل 3 آلاف و228 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و73 حالة وفاة ناجمة عنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما لا يزال ارتفاع معدلات الإصابة مستمرا.
وذكرت الهيئة الوطنية للصحة العامة باليونان - في نشرتها اليومية - أن العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 التي سجلتها البلاد منذ بداية الوباء وصلت إلى أكثر 285 ألف حالة، فيما وصل العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالمرض إلى 8 آلاف و680 حالات وفاة، بحسب ما نقلته صحيفة "كاثمريني" اليونانية.
وأشارت إلى أن عدد المرضى الموضوعين على أجهزة التنفس الصناعي في مستشفيات البلاد بلغ 776 مريضا.
وذكرت الهيئة الوطنية للصحة العامة باليونان - في نشرتها اليومية - أن العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 التي سجلتها البلاد منذ بداية الوباء وصلت إلى أكثر 285 ألف حالة، فيما وصل العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالمرض إلى 8 آلاف و680 حالات وفاة، بحسب ما نقلته صحيفة "كاثمريني" اليونانية.
وأشارت إلى أن عدد المرضى الموضوعين على أجهزة التنفس الصناعي في مستشفيات البلاد بلغ 776 مريضا.