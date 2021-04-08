اليونان: تسجيل 3228 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في اليونان، اليوم الخميس، تسجيل 3 آلاف و228 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و73 حالة وفاة ناجمة عنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما لا يزال ارتفاع معدلات الإصابة مستمرا.وذكرت الهيئة الوطنية للصحة العامة باليونان - في نشرتها اليومية - أن العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 التي سجلتها البلاد منذ بداية الوباء وصلت إلى أكثر 285 ألف حالة، فيما وصل العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالمرض إلى 8 آلاف و680 حالات وفاة، بحسب ما نقلته صحيفة "كاثمريني" اليونانية.وأشارت إلى أن عدد المرضى الموضوعين على أجهزة التنفس الصناعي في مستشفيات البلاد بلغ 776 مريضا.