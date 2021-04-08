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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«المركز المصرى للفكر والدراسات» يدعو لتنشيط لجنة العفو الرئاسي

الخميس 08/أبريل/2021 - 07:40 م
المركز المصرى للفكر
المركز المصرى للفكر والدراسات
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دعا المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إلى إعادة تنشيط دور لجنة العفو الرئاسي مع العمل على تطوير آليات عملها بما يتلاءم مع التغيرات والمستجدات.
جاء ذلك فى بيانه الختامى بشأن مؤتمر «حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة» الذى نظمه اليوم.
وقال في بيان صحفي، إنه انطلاقًا من إشارة بعض الحاضرين إلى مسائل بعينها كملفي الحبس الاحتياطي وإدانة بعض النشاطات، يوصي الجهات المعنية التشريعية والقضائية بإعادة النظر في المدد الخاصة بالحبس الاحتياطي، والعمل على إيجاد آليات لتفادي طول هذه المدة، وذلك في إطار خطة شاملة لتطوير التشريعات والقوانين استجابة للتطورات والتحديات المستجدة خاصة أننا على أعتاب عالم جديد يتشكل وفق مفاهيم أكثر تطورًا ويتطلب استجابات أكثر مرونة.
جاء ذلك فى بيانه الختامى بشأن مؤتمر «حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة» الذى نظمه اليوم.
ودعا المركز إلى إعادة تنشيط دور لجنة العفو الرئاسي مع العمل على تطوير آليات عملها بما يتلاءم مع التغيرات والمستجدات، مع التشجيع على توسيع المجال السياسي عبر تشجيع الشباب على الانضمام للأحزاب، وممارسة العمل السياسي الحزبي لتطوير وتعزيز قدراتهم السياسية بطريقة تمكنهم من تولي المناصب القيادية.
وأعلن إطلاق برنامج بحثي بشأن كل الملفات المتعلقة بحقوق الإنسان محليًا وعالميًا، مع دعوة مؤسسات المجتمع المدني المصرية إلى تدشين شراكة دائمة مع المركز بطريقة تعزز حالة الزخم الإيجابي المرتبطة بحقوق الإنسان، بجانب دعوة كافة المكاتب الاقليمية للمنظمات الدولية في مصر إلى وضع إطار تعاوني أكثر شمولًا وديناميكية بطريقة توفر قناة دائمة للإتصال والتعاون والعمل المشترك مع المركز المصري.
وأكد المركز المصري نيته تحويل المؤتمر الحالي إلى مؤتمر دوري سنوي تشارك فيه كل الجهات الشريكة للمركز في الداخل والخارج من أجل تعزيز ملف حقوق الإنسان على مستوى العالم وتعميق أدوات التعامل معه.

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