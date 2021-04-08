مقتل عامل في مشاجرة بسبب خلافات على بناء «سلم» بقنا

لقي عامل مصرعه، مساء اليوم، بعد أن أصيب بطلقات نارية في مشاجرة بسبب خلافات على بناء «سلم» بقرية حمرة دوم التابعة لمركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات اللازمة.تلقى اللواء محمد أبوالمجد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء محمد ياسر مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد بمصرع سمان ضبيع محمد، إثر مشاجرة بالأسلحة النارية بينه وبين آخرين بسبب خلافات على بناء «سلم» بقرية حمرة دوم بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا من جهودها وذلك لضبط المتهمين، وأودعت الجثة مشرحة مستشفى نجع حمادي العام ومقرها مستشفى بهجورة التكاملي، فيما قد تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.