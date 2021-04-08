بيتر ميمي يكرّم الراحل هادي الجيار بطريقة خاصة في «الاختيار 2»

انتهى المخرج بيتر ميمي، اليوم، من تصوير أحداث الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، والمنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل.وعلم "الدستور" أن المخرج بيتر ميمي قرر عدم إزالة مشاهد الراحل هادي الجيار، الذي توفي بسبب فيروس كورونا خلال تصوير العمل وكان قد تبقى له عدد من المشاهد التي قام بيتر ميمي بضبطها من خلال التحدث مع مؤلف العمل هاني سرحان.ورفض بيتر ميمي أن يغير هادي الجيار بفنان آخر كنوع من التخليد لذكراه بالمشاركة بهذا العمل الوطني الكبير، وهو ما غير من السيناريو وقام بإعلان وفاة شخصيته في العمل الذي يجسد فيه دور والد أحمد مكي.المسلسل من بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وإياد نصار وعدد كبير من ضيوف الشرف، وهو تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.