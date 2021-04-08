مباحثات ثنائية بين وزيري الخارجية السعودي واليوناني

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، اتصالًا هاتفيًا، اليوم الخميس، بنظيره اليوناني نيكوس دندياس.وبحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".يذكر أن اليونان والسعودية نفذتا مؤخرا تدريبات بحرية وجوية فوق البحر المتوسط أو تدريبات مشتركة من هذا النوع بين البلدين، وسط تأكيد الجانبين على تعزيز التعاون العسكري بين الجانبين.