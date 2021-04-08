تفاصيل آخر يوم تصوير لـ«الاختيار 2»: «الحكاية لم تنتهي»

انتهى المخرج بيتر ميمي من تصوير أحداث مسلسله الجديد "الاختيار 2" والمنتظر انطلاق عرضه في رمضان المقبل بداخل مدينة الإنتاج الإعلامي.وعلمت "الدستور"، أن ميمي صور عددا من مشاهد العمل وحلقات متنوعة منه في لوكيشانات مختلفة داخل المدينة، وليس الحلقة الأخيرة فقط.وسيقدم الجزء الثاني من الاختيار ملاحم مختلفة لأبطال الشرطة المصرية على أن ينتهي العمل بعبارة توضيحية تؤكد أن "حكاية هذه البطولات لم تنته بعد وستكمل دفاعا عن مصر ومواطنيها".المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وإياد نصار وعدد كبير من ضيوف الشرف وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.