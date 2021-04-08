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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

دار «مايكل كورس» تقدم مجموعتها الجديدة لشهر رمضان

الخميس 08/أبريل/2021 - 07:20 م
جريدة الدستور
سلمى بدر
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قدمت دار الأزياء والعلامة التجارية العالمية "مايكل كورس" مجموعتها الجديدة الخاصة بشهر رمضان المبارك لمنطقة الشرق الأوسط لعام 2021، من خلال تشكيلة الكبسولة "مايكل كورس ديزاين" بمجموعة من التصميمات الأيقونية بإصدارات جديدة.

تم تقديم حقيبة "جوهرة" المصممة خصيصا للاحتفال بشهر رمضان، بتصميم جديد، بمقاسين الأول عبارة عن حقيبة كتف قابلة للتحويل، والثاني حقيبة يد متوسطة الحجم، مما يجعلها تتميز بشكلها الأنيق وزاويتها المظللة وقفلها الضاغط الفاخر وتتزين بشغل يدوي من جلد "سافيانو" باللون الأسود الكلاسيكي والأحمر الداكن.

تعتبر مجموعة الهدايا المكونة من ساعة "ليكسينجتون" وسوار منزلق، الطريقة الأسرع لإضافة لمسة من التألق لأي إطلالة في شهر رمضان وتتميز الساعة بهيكلها المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ ومينائها الفاخر المشغول من اللؤلؤ، والسوار المنزلق مزين بحلقات مرصوفة ومتشابكة يتوفر هذا الطقم باللون الذهبي الوردي مع الفضي الذهبي وتم تقديم محافظ "Jet Set Charm بالالوان الأسود والأحمر الداكن والأسود والبني المميز وشعار "Signature".

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