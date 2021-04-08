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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 6 آلاف لتر مواد كيماوية مجهولة المصدر في حملة ببرج العرب

الخميس 08/أبريل/2021 - 09:00 م
ضبط مواد كيماوية
ضبط مواد كيماوية
هبه عويضه
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شنت إدارة تموين برج العرب بالإسكندرية حملات على نطاق الإدارة، بناءً على تعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على المصانع والشركات والأسواق حفاظا على صحة المواطنين.

وأسفرت الحملات التي شنتها إدارة برج العرب برئاسة محمد العدوي مدير الإدارة وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة عن ضبط سيارة نقل بحيازتها 6000 لتر مواد كيماوية سلفات ماغنسيوم مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات بالمنطقة الصناعيه الثالثة.

كما تم ضبط مزرعة دواجن بحيازتها واستخدامها اسطوانات بوتاجاز صغيرة الحجم سعة 12.5 كجم والمخصصة للاستخدام المنزلي، وتم مصادرة والتحفظ على 27 اسطوانة، وضبط مواد غذائية مجهولة المصدر مستوردة وعدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الدالة على مشروعية حيازتها وذلك بمخزن بأحد شركات تصنيع البسكويت بالمنطقة الصناعية الرابعة وتم ضبط والتحفظ على 750 كجم جليسرول، 975 كجم زيت نوى نخيل، وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.
ضبط 6 آلاف لتر مواد كيماوية مجهولة المصدر في حملة ببرج العرب
ضبط 6 آلاف لتر مواد كيماوية مجهولة المصدر في حملة ببرج العرب
ضبط 6 آلاف لتر مواد كيماوية مجهولة المصدر في حملة ببرج العرب
ضبط 6 آلاف لتر مواد كيماوية مجهولة المصدر في حملة ببرج العرب
ضبط 6 آلاف لتر مواد كيماوية مجهولة المصدر في حملة ببرج العرب
ضبط 6 آلاف لتر مواد كيماوية مجهولة المصدر في حملة ببرج العرب
ضبط 6 آلاف لتر مواد كيماوية مجهولة المصدر في حملة ببرج العرب
ضبط 6 آلاف لتر مواد كيماوية مجهولة المصدر في حملة ببرج العرب

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