«العالمي للصوفية» ينظم ليلة أهل البيت رقم 134

نظم الاتحاد العالمي للطرق الصوفية ليلة أهل البيت رقم ١٣٤ بالإسكندرية، بحضور عدد كبير من مريدي واتباع الطرق الصوفية بالثغر السكندري مساء أمس الأربعاء والتي أقيمت يوم الأربعاء ٧ أبريل ٢٠٢١م بقصر ثقافة الشاطبي بالإسكندرية، حيث شهدت الاحتفالية مشاركة عدد من قيادات التصوف.وأكد الدكتور علاء أبوالعزائم شيخ الطريقة العزمية خلال الاحتفالية، على الدور التوعي والمجتمعي الذي تؤديه ليالي أهل البيت، حيث تحث هذه الليالي على نشر مفهوم القيم والآداب الإسلامية التي كان آل البيت رضوان الله عليهم يلتزمون بها الأمر الذى جعلهم يسودون العالم بالمحبة والأخلاق الفاضلة.وتابع "أبوالعزائم" أن الطريقة العزمية َومعها الطرق الصوفية الأخرى يؤدون دور ملموس وإيجابي في المجتمع المصري، وهذا الدور هو إعلام الناس بجوهر الإسلام الحقيقي الذي يحث على المحبة والإنسانية وليس الكراهية والبغضاء مثلما تفعل الجماعات والتيارات الأخرى.