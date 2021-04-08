محافظ أسوان يوجه بتحديد موقع معرض المشغولات اليدوية

وجّه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بتحديد موقع لإقامة معرض دائم للمنتجات والمشغولات اليدوية من أجل العمل على تسويقها بالشكل الذي يتناسب مع القاعدة العريضة التي تعمل من السيدات والرجال في هذه الصناعة التراثية.وتابع أن هذا يتطلب في الوقت نفسه إجراء حصر دقيق للعاملين بهذا المجال لتوحيد الجهود وتسويق المنتج.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي «التناول الإعلامي للقضية السكانية» بقاعة المجلس التنفيذي بمبنى ديوان عام محافظة أسوان، بحضور العميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد للمحافظة، ووكلاء الوزارء، ولفيف من القيادات التنفيذية.وتضمنت فعاليات المؤتمر استعراض اختصاصات ومهام وحدة السكان، وعرض التقرير التحليلي عن الوضع السكاني بمحافظة أسوان، بالإضافة إلى تقرير عن الأنشطة السكانية لوحدة السكان بالمجلس القومى للسكان، وقضايا تنظيم الأسرة، ومهارات رصد القضايا السكانية، وتمت فعاليات المؤتمر مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.