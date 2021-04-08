عصام شيحة: هناك إرادة سياسية لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر

قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه يتفهم بشكل كبير اهتمام الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي و30 دولة بحالة حقوق الإنسان في مصر، مضيفا: "أقدر هذا الدور في متابعة حالة حقوق الإنسان، ولكن على الجانب الآخر اتفهم أن حالة حقوق الإنسان منظومة متكاملة بها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية".جاء ذلك ردا على أحد المراسلين الأجانب: كان لدينا بيان من 31 دولة في المجلس الدولي لحقوق الإنسان تساءل عن وضع حقوق الإنسان في مصر، فما الذي يمكن أن تقوله مصر في هذا الأمر؟.وأضاف: "من الضروري على هذه الدول قبل أن تصدر بيان بهذا الشكل أن تتحقق من منظمات المجتمع المدني العاملة في مصر من صحة هذه المعلومات، فهناك معلومات يتم تضخيمها، نحن لا نقول أن حالة حقوق الإنسان وردية ونقول إن لدينا مشاكل، ولكن هناك شواهد على أن هناك إرادة سياسية لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر".وأضاف: "ومن أهم هذه النماذج إننا لم نكن نستطيع زيارة السجون من قبل، لكن منظمات المجتمع المدني في الوقت الراهن أصبحت تستطيع زيارة السجون وننفرد بالمسجون ونتحقق منه مما يقدم إليه، في حين كان يقدم للدولة بصفة مستمرة اتهام أن التعذيب ممنهج، لكنفي الوقت الراهن إحنا بنشوف بنفسنا ضباط وجنود وأمناء يتم إحالتهم إلى المحكمة الجنائية، فانا أتذكر النيابة العامة في ترافعها في قضية تعذيب تمت بأنها تقول الضباط المتهمين أسأوا إلى حقوق الانسان والإنسانية، وإلى الجهة التي يعملون بها، فماذا نريد أكثرمن ذلك".