رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عصام شيحة: هناك إرادة سياسية لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر

الخميس 08/أبريل/2021 - 07:59 م
عصام شيحة
عصام شيحة
محمد الشريف
طباعة
قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه يتفهم بشكل كبير اهتمام الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي و30 دولة بحالة حقوق الإنسان في مصر، مضيفا: "أقدر هذا الدور في متابعة حالة حقوق الإنسان، ولكن على الجانب الآخر اتفهم أن حالة حقوق الإنسان منظومة متكاملة بها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية".

جاء ذلك ردا على أحد المراسلين الأجانب: كان لدينا بيان من 31 دولة في المجلس الدولي لحقوق الإنسان تساءل عن وضع حقوق الإنسان في مصر، فما الذي يمكن أن تقوله مصر في هذا الأمر؟.

وأضاف: "من الضروري على هذه الدول قبل أن تصدر بيان بهذا الشكل أن تتحقق من منظمات المجتمع المدني العاملة في مصر من صحة هذه المعلومات، فهناك معلومات يتم تضخيمها، نحن لا نقول أن حالة حقوق الإنسان وردية ونقول إن لدينا مشاكل، ولكن هناك شواهد على أن هناك إرادة سياسية لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر".

وأضاف: "ومن أهم هذه النماذج إننا لم نكن نستطيع زيارة السجون من قبل، لكن منظمات المجتمع المدني في الوقت الراهن أصبحت تستطيع زيارة السجون وننفرد بالمسجون ونتحقق منه مما يقدم إليه، في حين كان يقدم للدولة بصفة مستمرة اتهام أن التعذيب ممنهج، لكنفي الوقت الراهن إحنا بنشوف بنفسنا ضباط وجنود وأمناء يتم إحالتهم إلى المحكمة الجنائية، فانا أتذكر النيابة العامة في ترافعها في قضية تعذيب تمت بأنها تقول الضباط المتهمين أسأوا إلى حقوق الانسان والإنسانية، وإلى الجهة التي يعملون بها، فماذا نريد أكثرمن ذلك".

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

تفاصيل جديدة بشأن شاب تحرش بفتاة في أتوبيس بالجيزة

غادة والي تعلن تفاصيل العملية «زناد 6».. مصادرة آلاف الأسلحة وعصابات التهريب

الحكومة تنفي إلغاء الدراسة بدءًا من شهر رمضان


الصور

image description

إزالة 320 حالة تعد على نهر النيل في دمياط (صور)

image description

جامعة أسيوط: الدولة الجديدة داعمة للشباب المبدع بمختلف المجالات

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالمحمودية

image description

جامعة أسيوط تفتتح معرض «ما وراء الصورة» لكلية الفنون الجميلة والمؤسسة اليابانية

image description

جامعة أسيوط تطلق برنامجًا عن تسجيل الإقرار الضريبي الإلكتروني

الأكثر قراءة

إرساء للعدالة.. قاضى أسوان: «رن هاتفه فأصدر حكمًا على نفسه»

أمريكا تعلن رفضها أى إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

إسبانيا تتراجع عن فرض وضع الكمامة على الشاطئ

جدول مواعيد القطارات 2021 في رمضان

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

ميامي بيتش الأمريكية ترفع حظر تجول «احتفالات الربيع»

أيام زمان

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

«تدخلت المحكمة لحل أزمة المايو».. مأساة البدايات الفنية لـ شادية

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

مقالات الرأي
جلال حمام
التاريخ والحاضر يلتقيان على أرض المحروسة
صفوت البياضي
الشباب كنز لا يعوض فاغتنموه
---
النيل.. قراءة فى كتاب مهم «1»
مريم حسن
أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (الأمومة 2)
المزيد

الثقافة

«حنين مبعثر» و«دياسبورا».. جديد دار عناوين بوكس للنشر

عرض الفيلم الهندى «Chennai express» بسينما الهناجر

سفير تايلاند بندوة «الأعلى للثقافة»: الموكب الملكى أذهل العالم

تحت الطبع..«نزهة الأرواح وروضة الأفراح» لــ الشهرازوري