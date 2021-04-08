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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان: دمج الشباب المتطوع بوحدة السكان ضروري لمواجهة الظواهر السلبية

الخميس 08/أبريل/2021 - 09:20 م
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية
أسوان_إسراء توفيق
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أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن إدارة الأزمة لأي مشكلة طارئة تحتاج إلى فعالية أكبر من الجهات المسئولة، كما أن دمج الشباب المتطوع في وحدة السكان الذين وصل عددهم إلى 97 ضرورى لمواجهة الظواهر السلبية مثل القبلية والعصبية والتنمر والعنف والتحرش، بالإضافة إلى العمل على تحقيق المواجهة المحكمة والممنهجة لهذه القضية القومية بالتعاون مع الرائدات الريفيات والمجلس القومى والمرأة.

وأشار المحافظ إلى أن الزيادة السكانية تعد من أخطر التحديات الحالية لأنها تلتهم عوائد التنمية خاصة أن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أعلن منذ أيام أن عدد سكان مصر وصل إلى أكثر من 101 مليون نسمة والمتوقع أن يصل لـ 191،3 مليون نسمة عام 2052 إذا استمرت مستويات الإنجاب الحالية بواقع 3،4 طفل لكل سيدة، ولذا هناك جهود مكثفة من أجهزة الدولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة هذا التحدى والخروج بمصرنا الحبيبة من دائرة الدول النامية إلى الدول المتقدمة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي «التناول الإعلامي للقضية السكانية» بقاعة المجلس التنفيذي بمبنى ديوان عام محافظة أسوان بحضور العميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد للمحافظة، ووكلاء الوزارء ولفيف من القيادات التنفيذية.
محافظ أسوان: دمج الشباب المتطوع بوحدة السكان ضروري لمواجهة الظواهر السلبية
محافظ أسوان: دمج الشباب المتطوع بوحدة السكان ضروري لمواجهة الظواهر السلبية

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