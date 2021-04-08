118 ألفا إجمالى إصابات كورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة والسكان في الجزائر، اليوم الخميس، تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتراجع 13 حالة عن حصيلة اليوم السابق، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 118 ألفا و116.وذكرت الوزارة في بيان لها أنه تم رصد ثلاث وفيات جديدة بانخفاض حالة واحدة عن أمس، ليصل بذلك مجموع الوفيات إلى 3119، فيما أشارت إلى تعافي 97 حالة جديدة، ليصبح عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء 82 ألفا و289.