«التعليم» تحدد موقف طلاب ثانوية المنازل من امتحان يونيو

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن طلاب الثانوية العامة (المنازل) والإعادة والتقسيم يدخلون، فقط، الامتحان التجريبي في يونيو.أكد الوزير عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن هؤلاء الطلاب ليس عليهم أداء الامتحانين التجريبيين في أبريل ومايو للثالث الثانوي.