«السياحة»: لا خيام رمضانية للحد من تفشي فيروس كورونا

قال علي حسن، مدير عام الرقابة والتفتيش على المحال السياحية بوزارة السياحة والآثار، إن لجان الوزارة مستمرة في الرقابة والتفتيش المفاجئ على المحال السياحية التابعة لها، لمتابعة مدى الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية، ونسب التشغيل التي تطمح الوزارة في زيادتها قريبًا، لافتًا إلى أنه حال اكتشاف اختراق الضوابط يتم تحويل المطعم المخالف للنيابة العامة لتطبيق القانون.أكد أنه لا يوجد أي تصريح لإقامة الخيام الرمضانية بالمطاعم السياحية طبقا لقرارات لجنة الأزمة ووزارة الصحة بمنع التجمعات خلال رمضان؛ حفاظًا على صحة المواطنين، وتزامنًا مع تزايد الحالات المصابة بالفيروس التاجي، لافتًا إلى أن المطاعم ستعمل حتى الواحدة صباحًا طبقا للقرارات المعلنة، وبنسبة إشغالات 50٪؜.تسعى الوزارة حاليًا لمد توقيت العمل حتى السحور، مع الوزارات المعنية وأن التعديلات الجديدة المقترحة على ضوابط عمل المحال والمعروض حاليًا على وزير السياحة والآثار، وتضمنت إضافة أنواع مختلفة للمطاعم السياحية تشمل حتى العربات المتنقلة، وكذا مواصفات جديدة للفود كورت ونشاط الحلواني والمطاعم الترفيهية.كما تم تحديث المواصفات القديمة التي كانت تشترط للحصول على الترخيص، لجذب أكبر عدد من المحال غير المرخصة، فيما تتلقى الوزارة ما يزيد عن ١٠ طلبات أسبوعية للمعاينة للحصول على الترخيص بأن الترخيص السياحي للمطاعم يشهد إقبالًا متزايدا من أزمة كورونا بلغ نحو 600 طلب جديد.