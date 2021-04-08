وزيرة الصحة تشهد تسلم 20 جهاز تنفس صناعى

استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، المهندس طارق المُلا، وزير البترول والثروة المعدنية، وأنطونيو بانزا، الرئيس التنفيذى لشركة إيني الإيطالية لشمال إفريقيا، الخميس، بديوان عام الوزارة، لبحث سبل التعاون في مواجهة جائحة فيروس كورونا.جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، واللواء وائل الساعي، مساعد وزيرة الصحة للشئون المالية والإدارية، والدكتور مصطفى غنيمة، مساعد وزيرة الصحة لشئون الطب العلاجي، والدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجي.وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة شهدت تسلم 20 جهاز تنفس صناعي بتكلفة تتخطى 600 ألف دولار مقدمة من شركة إيني الإيطالية العاملة بمجال البترول والغاز الطبيعي لمصر، في إطار دعم جهود وزارة الصحة والسكان في مواجهة جائحة فيروس كورونا.أضاف أن الوزيرة أوضحت أنه سيتم توزيع تلك الأجهزة على المستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا، مؤكدة أن مبادرة قطاع البترول وشركة "إيني الإيطالية" بتوفير أجهزة تنفس صناعي تسهم في إنقاذ آلاف الأرواح.أشار متحدث الصحة إلى أن الوزيرة وجهت الشكر لوزير البترول والثروة المعدنية لدعمه المستمر للقطاع الصحي، كما وجهت شكرها لشركة "إيني الإيطالية" لمبادرتها بدعم جهود الدولة في التصدي للجائحة والنهوض بالمنظومة الصحية، حيث قدمت على مدار الفترة الماضية الدعم للقطاع الصحي من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وتجهيز وحدة صحية ومركز طبي في حي الإمارات بمحافظة بورسعيد، فضلًا عن إهدائها الوزارة 14 جهاز تنفس صناعي خلال الفترة الماضية، كمساهمة في التصدي لجائحة فيروس كورونا.وتابع أن الوزيرة أكدت، خلال الاجتماع، عمق العلاقات بين مصر وإيطاليا والتعاون المتبادل والمستمر بين البلدين للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، من خلال تبادل شحنات المساعدات الطبية بين البلدين.وأوضح أن الوزيرة أكدت خلال الاجتماع على التنسيق مع قطاع البترول لـ بدء تطعيم كافة العاملين بقطاع البترول والثروة المعدنية وكذلك الأطقم الطبية بمستشفيات وزارة البترول بلقاح فيروس كورونا خلال الأسبوع المقبل ضمن تطعيم العاملين بالقطاعات الاقتصادية الكبرى بالدولة.من ناحيته، وجّه وزير البترول والثروة المعدنية، الشكر لوزيرة الصحة والكوادر الطبية على جهودهم المبذولة، سواء في فترة جائحة فيروس كورونا أو من خلال الحملات والمبادرات الصحية للوقاية من الأمراض المختلفة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا استمرار تقديم سبل الدعم والمساعدة لوزارة الصحة والقطاع الصحي، لاستمرار تقديم أفضل خدمات طبية لمصابين فيروس كورونا.أكد وزير البترول أن قطاع البترول عمل على تقديم عدد من المبادرات الصحية الإيجابية بالتنسيق مع وزارة الصحة، من بينها حملة التبرع بالدم في شركات البترول، مؤكدًا استعداد وإتاحة كافة المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لقطاع البترول بالقاهرة والإسكندرية والسويس لـ استقبال المصابين بفيروس كورونا في حال إحتياج المنظومة الصحية لها، وكذلك وضع كافة إمكانات وفروع ومناطق عمل الشركات البترولية المنتشرة جغرافيًا في خدمة المنظومة الصحية.من ناحيته، أكد أنطونيو بانزا، الرئيس التنفيذى لشمال إفريقيا بشركة "إينى الإيطالية"، أهمية دعم الشركة للقطاع الصحي بمصر بأجهزة التنفس الصناعي لما لها من ضرورة قصوى في الحفاظ على الأرواح في ظل جائحة كورونا، مؤكدًا أن الشركات الدولية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمسذولية تجاه المجتمعات.