وزير الزراعة يستعرض أوجه التعاون مع جنوب السودان

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، دعوة من محافظ إقليم المنطقة الاستوائية، بحضور وزيرة الزراعة والأمن الغذائي بحنوب السودان وسفير مصر في جوبا ومسؤولى الإقليم.وأعرب محافظ إقليم المنطقة الاستوائية عن شكره للقيادة السياسية المصرية وعلى دعم القاهرة لهم فى مجالات متعددة كالتعليم والصحة والزراعة، مشيدًا بالتطور الكبير فى العلاقات الأخوية بين البلدين.من ناحيته، ‏استعرض القصير أوجه التعاون بين البلدين فى مجال الزراعة وما تم مناقشته خلال الزيارة،مؤكدًا تقديم كل أوجه الدعم لجنوب السودان، معلنًا تشكيل لجنة فنية من البلدين تجتمع بصفة دورية لمتابعة الإنجازات على أرض الواقع.