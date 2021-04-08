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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انطلاق المؤتمر السنوي الأول لمركز المعلومات الصوتية

الخميس 08/أبريل/2021 - 08:26 م
المؤتمر السنوي الأول
المؤتمر السنوي الأول لمركز المعلومات الصوتية
عبدالناصرمحمد
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انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي الأول لمركز المعلومات الصوتية والمرئية، بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة تحت عنوان "صناعة الزهور في مصر: الفرص والتحديات"، بحضور ومشاركة نخبة من الباحثين والمهتمين بهذا المجال.

وقال محمود الأعرج، المشرف على مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة، إنه عمل على تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها ليكون بيت خبرة لتقديم الخدمات للجهات صاحبة الشأن بالوزارة.

وشدد على أن ذلك يأتي في ضوء توجهات القيادة السياسية ووزير الزراعة باستغلال كافة الأصول بالوزارة الاستغلال الأمثل.

وأكد محمد عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية للتشجير بوزارة الزراعة، أن حديقة الأورمان مقصد لكل الباحثين من كليات الزراعة والطب للاستفادة من محتوياتها في دراساتهم وأبحاثهم، بينما أكد الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة أن الوزارة تدعم بكافة السبل العاملين في قطاع الزهور والزينة باعتباره من أهم القطاعات في الزراعة.

أضاف خلال كلمته بالمؤتمر، أن الوزارة تعمل على تذليل كافة العقبات أمام العاملين في هذا القطاع عبر الاجتماعات المتواصلة مهم خاصة فيما يتعلق بالتصدير إلى الخارج.

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