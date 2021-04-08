سلوى عثمان: لم أنجب.. وتعامل الجمهور معي كأم يعوضني

- أصعب شخصيات قدمتها في "لؤلؤ" و"البرنس"

- أتمنى تقديم شخصية الأم الجبارة والكتابة شرطي الوحيد

- أرفض أدوار الأم المهمشة واتمني الوصول لمكانة فردوس محمد وكريمة مختار

- أخوض سباق رمضان بالأم الصعيدية في "نسل الأغراب".. وأشارك في "الاختيار2"

تميزت الفنانة سلوى عثمان في الفترة الأخيرة بتقديم دور الأم في أكثر من عمل فني وتصدرت التريند في أكثر من مناسبة مختلفة منفردة بمشاهدها داخل الأعمال الذي تشارك فيها، واستطاعت بأدائها المتفرد والمتميز أن تعيد لأذهان الجمهور أعظم الفنانات الذي قدمنا دور الأم من قبل وكشفت في حديثها معنا عن كواليس مسيرتها الفنية والعديد من الأسرار والكواليس الخاصة بحياتها وأعمالها الفنية التي تتحدث عنها لأول مرة.تقديم دور الأم بشكل متكرر ليس أمرا سهلا على الممثل ولذلك تحدثت معنا سلوى عثمان في البداية عن ذلك قائلة: "ظروف كل شخصية أم تختلف عن الأخرى وأنا أسير خلف ظروف الشخصية في تحضيراتها وأعيشها كما يجب أن يكون وكل الأمهات مختلفين عن بعض في الأسلوب والطريقة ومعالجة الأشياء وتربية أبنائها وكل هذه العناصر تصنع هذا الاختلاف وبالتالي في النهاية أقدم دور الأم ولكن بشكل مختلف".ثم انتقلنا في الحديث معها بعد ذلك عن أصعب شخصيات الأم الذي قدمتها وقالت "شخصية الأم في مسلسل البرنس لأن إحساسها كان عالي وكنت خايفة منها بسبب المشهد الذي أثار ضجة وقت عرض المسلسل لأن المشهد صعب وأن لم أقدمه بالشكل المثالي كنت سأقع في نظر الجمهور ولكن الحمد لله أشعر أنني قدمت فيه المجهود المطلوب لينال أعجاب الجمهور، ومشهد المسرح في مسلسل لؤلؤ كان صعب أيضا وكنت أحضر له جيدًا لأنها يحتوي على مشاعر كثيرة متضاربة وقدمته أيضا بشكل متميز بشهادة الجميع".منذ سنوات طويلة والفنانة سلوى عثمان لا تقدم إلا شخصية الأم وعن ذلك علقت قائلة: "أنا ضد حصر الممثل في منطقة محددة لكن عندما يكون الممثل مميز بمنطقة والأدوار التي تعرض عليا مختلفة فلماذا يرفض وهو ما يحدث معي ولكني أتمنى التغيير وتقديم أدوار مختلفة وهناك أدوار كثيرة يمكنني تقديمها وأتمني تقديم أدوار لسيدات سواء أم أو غير ذلك تتسم شخصيتها كما يقال جبروت ولكن بشرط تكون الكتابة مميزة ومختلفة".وعن حصرها في دور الأم الذي يجده البعض ظالم لها تقول: "لا يوجد شيء أثر علي بشكل سلبي ولكن في بدايتي لم أحصل على حقي بشكل كامل ولكني لدي قناعة أن الله يعطي في وقت محدد هو وحده الذي يراه وذلك الشيء كان يجعلني أكثر صبر وانتظار ولم أضع في خيالي أن زميلتي الممثلة أصبحت نجمة وأنا لازالت أعاني وكنت أعمل حتي وأنا لم أحصل على حقي ولم أترك التمثيل انتظرت حتي يأتي الوقت المناسب وبالفعل حدث ذلك وحتي أن ظلمت فأنا صبرت حتى حققت ما أريد".هناك فنانات عظماء راحلين قدموا دور الأم وعنهم تقول سلوى عثمان "منذ اشتهاري بتقديمي شخصية الأم وفئة كبيرة من صناع الفن والجمهور يشبهوني بالثنائي كريمة مختار وفردوس محمد وهذا شرف كبيرة ليا وأتمنى أن أحقق ما حققوا لأنهم عمالقة في هذا الدور لأنك في أي عمل قدموا ستشعر أنها والداتك ودور الأم دور مهم وليس مهمش لأن نتاج الأم أولادها وتربيتها هي التي تصنع كل الأشكال والطباع الذي يظهرون عليها وأنا لا أحب تقديم أدوار الأم المهمشة".ثم حدثتنا عن كيفية تعامل الجمهور معها عندما تلتقيهم في أي مكان حيث قالت "في حياتي الطبيعية لا أعيش دور الفنانة إطلاقًا ويحدثني العديد من الجمهور عبر الهاتف أو عندما التقيهم أجدهم يتعاملون معي كأم لهم وأجد من تحدثني لتخبرني أن أمها توفت وتعتبرني أمها وهذا شيء يسعدني للغاية ويدل علي المجهود الذي بذلته والحقيقة أنني لم أنجب أولاد وبالتالي أقدم لهم النصائح بان يكونوا مميزين وناجحين في حياتهم".بالرغم من عدم إنجاب سلوي عثمان لأطفال إلا أنها تعرف كل مشاعر الفرح والحزن والفخر للأم بأبنائها فعن ذلك تقول "ما هو أوقات الأم تكون قاسية ليس كل الأمهات يتمتعون بالحنية هناك أمهات قاسية والعكس صحيح وبالتالي فالحنية أو القسوة تكون شيئا نابعا من الأم من قبل زواجها وإنجابها هي تكون فطرة فبالتالي الأمهات طباعها تختلف مخلوقين بيه".تخوض سلوى عثمان سباق رمضان بتحد جديد من خلال أم صعيدية بمسلسل "نسل الأغراب" وخصتنا بتفاصيل ظهوره فيه قائلة: "أخوض سباق رمضان بمسلسل نسل الأغراب، تأليف وإخراج محمد سامي بطولة النجمين الكبار أمير كرارة وأحمد السقا وفردوس عبدالحميد ودياب وهدير عبدالناصر وحمدي هيكل وهو عمل صعيدي وأقوم بدور والدة مي عمر وهي شخصية صعيدية وهي شخصية لونها غامق أتمنى الجمهور يكون سعيد والعمل به العديد من الصراعات.وعن تعاونها مع السقا وكرارة قالت: "نجمين كبار جدا ومجتهدين وأنا تعاملت مع السقا من قبل ولكن أول مرة أتعاون مع أمير كرارة وهو راجل محترم وبسيط جدًا ولا يتعالى على أحد وهو وكرارة يقدمون شخصيات مختلفة وجديدة والعمل بشكل عام يحتوي على كل عناصر النجاح وأعتقد أنه سيكون مبهر للجمهور".كما كشفت لنا عن مشاركتها في مسلسل "الاختيار 2" قائلة: "أشارك بالفعل كضيفة شرف في مسلسل الاختيار2 لأن الممثلات السيدات في مثل هذه الأعمال ليكون لهم دور كبير، والمسلسل سيكون عملا ضخما ومحترما وسعيدة بالتعاون مع كريم عبدالعزيز وأحمد مكي والمخرج بيتر ميمي والعمل يحتوي على تضحيات في الجيش والشرطة وهو شيء مهم جدًا للجمهور العادي أن يعرفوا هذه التضحيات".