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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«التنافس السعودي الإيراني».. رسالة ماجستير بكلية الاقتصاد للباحث محمد عمر

الخميس 08/أبريل/2021 - 08:54 م
«التنافس السعودي
«التنافس السعودي الإيراني
ايهاب مصطفى
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ناقشت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، أمس، رسالة الماجستير المقدمة من الباحث "محمد محمد أحمد عمر"، التي جاءت تحت عنوان (تداعيات التنافس السعودي الإيراني على ثورات "الربيع العربي": دراسة حالات سوريا واليمن والبحرين).

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الأستاذ الدكتور بقسم العلوم السياسية بالكلية "أيمن الدسوقي" رئيسًا للجنة الحكم والمناقشة، والأستاذة الدكتورة بقسم العلوم السياسية بالكلية "ريهام باهي" والمشرفة على رسالة الباحث، والأستاذ الدكتور "أحمد محمد بهي الدين قنديل" رئيس وحدة العلاقات الدولية ورئيس برنامج دراسات الطاقة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

وبعد المناقشة والمداولة؛ قررت اللجنة منح الباحث "محمد عمر" درجة الماجستير بتقدير "جيد جدا"، مشيدة بأهمية موضوع الرسالة الذي يركز على تداعيات التنافس بين كل من السعودية وإيران وتأثير ذلك على العديد من دول منطقة الشرق الأوسط مثل البحرين واليمن وسوريا ومستقبل هذا التنافس وانعكاساته على دول المنطقة.

وانقسمت الرسالة لـ3 فصول، وجاء الفصل الأول بعنوان "أسباب التنافس السعودي الإيراني" منقسما لثلاثة مباحث رئيسية ركزت على مناقشة بعض أسباب التنافس والمتمثلة في الخلافات المذهبية والسياسية والتنافس على القيادة في الإقليم.

أما الفصل الثاني جاء بعنوان "تطور التنافس السعودي الإيراني" مركزا على الحالات موضع التحليل وكذلك الفترات الزمنية التي مرت بها فترات التنافس والتهدئة في علاقات البلدين وإمكانية العودة إلى التهدئة مجددا.

وأخيرا جاء الفصل الثالث بعنوان "أثر التنافس بين السعودية وإيران على دول ثورات الربيع العربي"، محاولا رصد تداعيات التنافس بين طهران والرياض على الدول الثلاث موضع التحليل.

واعتمدت رسالة الباحث على نظرية "المركب الأمني الإقليمي" (regional security complex theory)، لمحاولة فهم طبيعة وأسباب ومآلات التنافس بين السعودية وإيران.
«التنافس السعودي الإيراني».. رسالة ماجستير بكلية الاقتصاد للباحث محمد عمر
«التنافس السعودي الإيراني».. رسالة ماجستير بكلية الاقتصاد للباحث محمد عمر
«التنافس السعودي الإيراني».. رسالة ماجستير بكلية الاقتصاد للباحث محمد عمر
«التنافس السعودي الإيراني».. رسالة ماجستير بكلية الاقتصاد للباحث محمد عمر
«التنافس السعودي الإيراني».. رسالة ماجستير بكلية الاقتصاد للباحث محمد عمر
«التنافس السعودي الإيراني».. رسالة ماجستير بكلية الاقتصاد للباحث محمد عمر

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