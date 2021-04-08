غدًا.. وزيرة التضامن تشهد احتفالية كورال أطفال مصر

تشهد نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، غدًا الجمعة، احتفالية كورال أطفال مصر بقيادة المايسترو سليم سحاب، بحضور لفيف من المسئولين والفنانين، وذلك في إطار استمرار احتفالات الدولة بيوم اليتيم.وصرحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي بأن الوزارة لديها ٥٢١ دار أيتام وحضانة إيوائية توفر لهم الرعاية الكاملة، مشيرة إلى أن الجمعيات الأهلية تعد شريكا أساسيًا لوزارة التضامن الاجتماعي في تطوير مؤسسات الرعاية.أكدت أن الأيتام مسئولية الوزارة منذ دخولهم دور الرعاية وحتى بعد خروجهم منها، مضيفة أن الوزارة تبذل أقصى الجهود لتطوير دور الرعاية، موضحة ان الاستثمار في البشر مسئولية الوزارة، كما أنه الهدف الأسمى الذي تسعى إليه الدولة دائمًا.