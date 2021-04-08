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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المشدد 15 عامًا لخراط فى جريمة قتل بدارالسلام

الخميس 08/أبريل/2021 - 07:15 م
خراط في جريمة قتل
خراط في جريمة قتل
عادل عبد العال
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عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد طه جابر، المتهم إسلام.ز بالسجن المشدد 15 عامًا وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بجريمة قتل مع سبق الاصرار بدار السلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد طه جابر، وعضوية المستشارين جمال السمرى ومحمد سامح عبدالخالق ومصطفى أنور مؤمن، وأمانة سر صبحي عبدالحميد ومحمد صابر.

كشف أمر إحالة المتهم، الذي يعمل خراطًا، إلي محكمة الجنايات بأنه قتل المجني عليه أحمد رفاعي مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق الروح وقتل الضحية علي إثر خلافات بينهما، وأعد لذلك الغرض سلاحين ابيضين مطواه وكتر وتوجه الي حيث علم بمكان تواجده واصطحبه بدعوي تصفية خلافاتهم وما أن ظفر به حتي أشهر ادوات بطشه تجاهه وسدد له طعنة استقرت بكتفه اليمنى والثانية استقرت بصدره والثالثة استقرت أسفل زراعه اليسرى فأحدث ما به من إصابات التي أودت بحياته، وفق ما وصفه تقرير الصفة التشريحية.

أضاف أمر الإحالة أن المتهم أحرز سلاحين مطواه وكتر دون ضرورة مهنية أو حرفية.

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