محافظ أسوان يوجه بزيادة تسجيل الأهالى فى التأمين الصحى الشامل

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان وكيل وزارة الصحة بالتعاون مع باقي المديريات لتكثيف الأعمال لتسجيل الأهالي بمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث إن هناك عددًا من الأهالي ليست لديهم القدرة للذهاب والتسجيل ولابد من تسهيل إجراءات التسجيل عليهم.وأشار المحافظ إلى أن تعاون المديريات سيسهم في توفير المعلومات الكافية وتسجيل والوصول لرقم جيد في نسبة التسجيل، قائلًا: «عاوز المعدل يزيد شوية لكي نصل لنسبة 100% بحلول 30 يونيو.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي «التناول الإعلامي للقضية السكانية» بقاعة المجلس التنفيذي بمبنى ديوان عام محافظة أسوان، بحضور العميد أيمن رضا، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ووكلاء الوزراء ولفيف من القيادات التنفيذية.