«صحة أسوان»: 931 ألفا سجلوا بمنظومة التأمين الصحى الشامل

أعلن الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن عدد المواطنين الذين سجلوا بمنظومة التأمين الصحي الشامل بلغ 931 ألفا و168 مواطنا، حيث وصلت نسبتهم 64 %.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي «التناول الإعلامي للقضية السكانية» بقاعة المجلس التنفيذي بمبنى ديوان عام محافظة أسوان، بحضور العميد أيمن رضا، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ووكلاء الوزراء ولفيف من القيادات التنفيذية.