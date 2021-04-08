منتدى الخمسين يُكرًم محافظ بني سويف لجهوده في دعم قضايا المرأة

منح منتدى الخمسين محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، درعه تقديرا لجهوده في مجال خدمة قضايا المرأة ودعمها في كافة المجالات ضمن خطة الدولة لتعزيز دورها وتشجيعها على المشاركة البناءة في مختلف المناحي وتأهيلها ثقافيا وعلميا ومجتمعيا واقتصاديا.جاء ذلك خلال مشاركته في الاحتفالية التي نظمها منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا، لتكريم القيادات النسائية المتميزة بمحافظتي بني سويف والفيوم، بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وبلال حبش نائب محافظ بني سويف، السيدة دينا عبدالفتاح مؤسسة ورئيسة منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، ونرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة بني سويف وإحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف وعدد من عضوات مجلسي النواب والشيوخ ببني سويف والفيوم.