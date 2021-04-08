إزالة 320 حالة تعد على نهر النيل في دمياط (صور)

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن هناك تكاتفا للجهود بين كافة الأجهزة المعنية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لاسترداد حق الدولة وتطبيق القانون، مؤكدة مواصلة أعمال الحملات التي تأتي ضمن الموجة السابعة عشرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة خاصة التعديات على نهر النيل.وأوضحت أنه تمت إزالة ٥٩ حالة بمساحة ١١٩٨ م٢ بنطاق مركز كفر سعد تابعة لولاية الموارد المائية والري، لافتة إلى وصول عدد الحالات التي تم إزالتها منذ انطلاق الموجة ٣٢٠ حالة بمساحة ٢٠٩٦٤ م٢ بمراكز ومدن المحافظة.ووجهت تعليماتها للأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بالرصد الفوري لأي حالات تعد جديدة، والتعامل الحاسم معها.