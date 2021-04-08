بوست مفبرك منسوب لـ«الدستور»: عدم الحضور إلى المدارس والجامعات بداية من السبت «شائعة»

والحقيقة أن القرار المتداول يعود لفترة ماضية، وكان قد صدر فى 31 ديسمبر من العام الماضى، مع زيادة إصابات كورونا.





وقد أكد مجلس الوزراء، صباح اليوم، أنه لا صحة لما انتشر من أنباء حول إلغاء الدراسة بجميع المدارس بدءًا من شهر رمضان، واعتماد نتيجة شهر مارس كنتيجة نهائية للفصل الدراسي الحالي.





وشدد على أن الدراسة مستمرة بكافة المدارس دون إلغاء، كما ستعقد الامتحانات الشهرية المجمعة لجميع صفوف النقل في مواعيدها المقررة، مشيرًا إلى أن الحضور اختياري بكافة المدارس في شهر رمضان، ويقتضي الغياب الاختياري إقرارًا رسميًا من ولي الأمر، على ألا يزيد عدد أيام حضور الطلاب عن ثلاثة أيام أسبوعيًا.

تداول عدد من مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، خلال الساعات الماضية، "بوست" مفبركا منسوبا لصفحة "الدستور"، يزعم إصدار الحكومة قرارا بعدم الحضور إلى المدارس والجامعات بداية من السبت المقبل.