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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس «حقوق إنسان النواب» يدعو سفراء الاتحاد الأوروبي وأمريكا لزيارة مصر

الخميس 08/أبريل/2021 - 08:05 م
طارق رضوان
طارق رضوان
محمد الشريف
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قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: "ما جاء في البيان المشترك لـ31 دولة في المجلس الدولي لحقوق الإنسان أنه تم استقاء معلوماته من جهات لديها رؤى وتوجهات معينة ولم تستقِ المعلومات من المصدر المنوط به التعليق أو الحديث في هذه المجالات".

وأضاف خلال مؤتمر: "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة"، والذي ينظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنه في هذه الحالة نتحدث عن البرلمان المصري بصفته الممثل للمواطن المصري في مقابل السلطة التنفيذية، ونتذكر أننا لم نر زيارة من الكونجرس الأمريكي للبرلمان المصري، واقتصرت ثلاث زيارات للكونجرس على لقاء الرئيس ووزير الخارجية وهذا لا يليق.

وأردف قائلا:"في مقابل قامت السلطة التشريعية بست زيارات للكونجرس الأمريكي تناولت العديد من المواضيع، فعندما نتحدث عن حالة حقوق الانسان في مصر هناك نوافذ ومنابر لابد من خلق قنوات تواصل معها، إذا كنت تريد الاستماع إلى هذه الآراء التي تستقي منها المعلومات أن تستمع إلى وجهة النظر الأخرى، من خلال السلطة التشريعية المنوط بها الرقابة على السلطة التنفيذية".

وقال: "وعندما سمعنا أن هناك تدقيقا على مجالات حقوق الإنسان لا ندعي أن مصر بها 100% أداء جيد في مجال حقوق الانسان، هناك أمور بالفعل تحتاج مراجعة وهناك حاجة لفتح قنوات تواصل مع المؤسسات التشريعية في الدول الأخرى، ولكن ندعو المؤسسات التشريعية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى زيارة مصر للوقف على حالة حقوق الإنسان بناء على مفهوم حقوق الإنسان في مصر".

وأضاف: "نحن لمسنا أن هناك الكثير من الإنجازات في هذا الملف ولاسيما من خلال برنامج حياة كريمة. ندعو سفراء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للوقوف على ما نراه من مفهوم حقوق الإنسان، عندما نتحدث عن ملف حقوق الإنسان فإن مصر لديها قضية مهمة وهو حق مصر في الماء وما تواجهه مصر من تعنت من جانب إثيوبيا في المحادثات في هذا الملف، ولزامًا على العالم الوقوف وقفة واحدة لخلق قنوات تواصل بين أطراف المشكلة في هذا الشأن، والوقوف على أن حقوق الإنسان ليست فقط حقوق سياسية".

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