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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غرفة الإسكندرية توقع بروتوكول تعاون لإنشاء مركز التحكيم التجاري

الخميس 08/أبريل/2021 - 08:51 م
غرفة الإسكندرية
غرفة الإسكندرية
هبه عويضه
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وقعت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، اليوم، بروتوكول تعاون مشتركا خاصا بإنشاء مركز التحكيم التجاري بين غرفة الإسكندرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ومركز التحكيم الدولي.

جاء ذلك بحضور أحمد صقر نائب رئيس الغرفة، والدكتور ياسر المناويشي أمين الصندوق بغرفة الإسكندرية، وعمرو مصيلحي سكرتير عام الغرفة وأشرف أبو إسماعيل، عضو مجلس الإدارة ولفيف من المهتمين.

من جانبه، أوضح أحمد صقر نائب رئيس غرفة الإسكندرية أن بروتوكول التعاون سيساعد الشركات التجارية والصناعية على الحصول على هذه الخدمة بالإسكندرية، كما يحسن من البيئة الاستثمارية، ويقلل تكلفة التحكيم خارج مصر.

وأشار إلى أن اختيار الإسكندرية يأتي في إطار أنها أقدم وأًول ميناء عرفه التاريخ ويخدم حجم التجارة التي تمر عبر ميناء الإسكندرية والدخيلة وأبو قير.

وأضاف أن التحكيم التجاري الدولي يعد وسيلة لفض المنازعات الناشئة عن عقود التجارة الدولية ويتميز بسرعة حسم المنازعات التجارية.

وأكد أن مركز التحكيم التجاري سيعمل على توفير خدمات التحكيم التجاري وتسوية النزاعات التجارية محليًا وإقليميًا.
غرفة الإسكندرية توقع بروتوكول تعاون لإنشاء مركز التحكيم التجاري
غرفة الإسكندرية توقع بروتوكول تعاون لإنشاء مركز التحكيم التجاري
غرفة الإسكندرية توقع بروتوكول تعاون لإنشاء مركز التحكيم التجاري
غرفة الإسكندرية توقع بروتوكول تعاون لإنشاء مركز التحكيم التجاري
غرفة الإسكندرية توقع بروتوكول تعاون لإنشاء مركز التحكيم التجاري
غرفة الإسكندرية توقع بروتوكول تعاون لإنشاء مركز التحكيم التجاري
غرفة الإسكندرية توقع بروتوكول تعاون لإنشاء مركز التحكيم التجاري
غرفة الإسكندرية توقع بروتوكول تعاون لإنشاء مركز التحكيم التجاري

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