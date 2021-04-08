المعمل الجنائي يعاين آثار حريق شب في برج اتصالات بالمعادي

أمرت نيابة المعادي الجزئية، الخميس، ندب المعمل الجنائي؛ لمعاينة حريق شبّ في أحد أبراج الاتصالات في منطقة المعادي؛ لاعداد تقرير حول الواقعة، وحصر الخسائر والتلفيات.وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق والسيطرة عليه، دون وقوع إصابات، ويستمع رجال المباحث إلى أقوال الشهود الموجودين في مكان الحادث، كما سيجري تفريغ الكاميرات المحيطة به، في محاولة للكشف عن ملابسات الحريق والسبب الذي أدى إليه.تم اتخاذ الاجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة سير التحقيقات.